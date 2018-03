Von Theresa Mair

Innsbruck – Hohes Fieber, Muskel- und Gliederschmerzen, plötzlicher Beginn. Das sind die Grippe-Symptome, anhand derer bisher sogar Laien eine ansteckende Influenza von einer „normalen“ Erkältung unterscheiden konnten. Jetzt wird man umdenken müssen.

„Heuer hat sich gezeigt, dass manche nicht so hoch gefiebert haben und trotzdem die Grippe hatten“, sagt Rosa Bellmann-Weiler, stv. Direktorin der Innsbrucker Uniklinik für Innere Medizin II. Warum das so ist, ist nicht klar. Es könnte sein, dass es am Virus-Subtyp an sich liegt oder, dass durch verbesserte und leichter verfügbare Testverfahren – so genannte PCR-Tests – mehr Grippe-Erkrankungen gesichert werden.

Die Folgen sind relevant: Wer scheinbar bloß eine Erkältung hat, obwohl er an der Grippe erkrankt ist, geht vielleicht arbeiten und steckt andere an. „Deshalb ist die Grippe-Impfung so wahnsinnig wichtig. Damit schützt man nicht nur sich selbst, sondern auch andere, die ein geschwächtes Immunsystem haben“, argumentiert die Infektiologin.

Jede Grippesaison scheint ihre Besonderheit zu haben, wie Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion weiß. 2016/17 hat sie beispielsweise vier bis sechs Wochen früher begonnen als üblich. Doch die heurige Grippewelle hat Bellmann-Weiler belastender als sonst empfunden.

„Es war schon eine Herausforderung. Wir sind mit den Isolationsbetten an unsere Grenzen geraten.“ Nicht nur, dass die Grenze zwischen Grippe und grippalem Infekt verschwimmt. Deutlich mehr Grippe-Kranke hätten zugleich eine Lungenentzündung erwischt. Grundsätzlich gab es heuer mehr Influenza-B-Fälle. Bei der Influenza A waren auch wieder mehr Schweinegrippe-Erkrankungen (H1N1). Diese präsentieren sich neben den Erkältungssymptomen öfters zusätzlich mit Durchfall.

Darüber hinaus seien mehrere Patienten trotz Impfung an der Grippe erkrankt. „Die Impfung macht aber trotzdem Sinn, weil die Krankheit dadurch zumindest schwächer und kürzer verläuft.“

Drei Grippe-Patienten sind heuer an der Innsbrucker Klinik gestorben, bestätigt die Expertin. „Alle drei Patienten waren bereits durch Vorerkrankungen geschwächt. So deutlich zusammenhängend mit der Grippe haben wir das in den letzten Jahren in Innsbruck aber nicht mehr beobachtet.“

Mittlerweile scheint die Grippewelle ihren Höhepunkt überschritten zu haben und langsam abzuflachen. Rund 4870 berufstätige Tiroler waren laut Luckner-Hornischer vergangene Woche noch wegen eines akuten Infekts der Atemwege im Krankenstand. Die Tiroler Gebietskrankenkasse hat herausgerechnet, dass 80 Prozent davon grippale Infekte zu sein scheinen, während die Influenza fünf Prozent ausmache.

Luckner-Hornischer rechnet, dass es noch vier bis sechs Wochen dauert, bis die Grippesaison ganz abgeklungen ist. Bis dahin gilt für alle Erkrankten: oft Hände waschen, viel trinken und so lange daheim bleiben, bis man mindestens 24 Stunden fieberfrei ist und einen Tag lang nicht gehustet oder geniest hat.