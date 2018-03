Von Theresa Mair

Innsbruck – Bettina Wassermann ist gerührt. Mit einem Baby auf dem Schoß hat sie am vergangenen Freitag im Hörsaal des Innsbrucker Kinderherzzentrums der Antrittsvorlesung von Bettina Toth gelauscht. Jetzt ist sie froh, dass sie Taschentücher eingepackt hat. Vorne am Rednerpult hat Bettina Toth, Direktorin der Uniklinik für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin, Wassermanns Fall geschildert.

Wassermann war 32 Jahre alt, als sie an einer aggressiven Form von Brustkrebs erkrankte. So schnell wie möglich sollte die Architektin aus Stuttgart mit der Chemotherapie beginnen. Doch die Ärzte wiesen sie auch darauf hin, dass Chemo- und Strahlentherapie ihre Eierstöcke möglicherweise so stark belasten, dass sie nicht mehr schwanger werden kann. „Mein Glück war, dass meine Ärzte vom Marienhospital in Stuttgart Bescheid wussten und mich nach Heidelberg schickten.“ Dort arbeitete damals noch Bettina Toth als stv. Klinikdirektorin. „In Heidelberg wurde ,Fertiprotekt‘ gegründet, ein Netzwerk von Zentren in Österreich, Deutschland und der Schweiz, welche sich um Frauen und Männer vor einer Chemo- und Strahlentherapie kümmern und u. a. die Entnahme von Eierstockgewebe anbieten“, schildert die Expertin, die im Oktober 2016 die Leitung der Klinik in Innsbruck übernommen hat.

Die Methode käme nicht bei allen Tumorformen in Frage, manche Chemotherapeutika seien auch schon milde genug, dass die Eierstöcke nicht angegriffen werden. Doch wenn starke Medikamente oder eine Bestrahlung des kleinen Beckens nötig sind, dann könne man den Patientinnen diesen „wenig invasiven, 30-minütigen Eingriff von einem auf den anderen Tag anbieten“, weiß Toth. Das ist ein Vorteil gegenüber der Eizellentnahme, die eine längere Vorbereitung braucht.

Die Wassermanns entschieden sich dennoch, auf Nummer sicher zu gehen. Das heißt: Obwohl die Zeit drängte, ließ sich Wassermann auf eine – für sie körperlich und geistig recht belastende – Hormonstimulation ein. Binnen drei Wochen reiften drei Eizellen heran, welche dann entnommen und befruchtet in flüssigem Stickstoff eingefroren wurden.

Zusätzlich entnahm Toth Eierstockgewebe, um dieses für eine spätere Schwangerschaft zu konservieren. „Bei einer Bauchspiegelung nehmen wir 30 bis 40 Prozent des Gewebes von einem Eierstock weg“, erklärt Toth. Das Gewebe werde dann in einem hochkomplexen Verfahren eingefroren. „Die Entnahme des Eierstockgewebes ist mir noch sehr präsent. Wir haben am Donnerstag geheiratet, am Freitag war die OP“, erinnert sich die Patientin acht Jahre später. „Es tat gut, nicht an ein Kind denken zu müssen. Ich hatte für die Therapie den Kopf frei.“

Wassermann hat ihre Tumorerkrankung überstanden und nach drei Jahren trauten sich die Eheleute, die Familienplanung anzugehen. „Bei Brustkrebs kann man eigentlich nach zwei Jahren das Eierstockgewebe zurückgeben. Das hängt aber immer vom Rezidiv-Risiko (Rückfallrisiko, Anm.) ab“, erklärt Toth. Die Wassermanns versuchten es zuerst mit den befruchteten Eizellen, von denen nur eine das Auftauen überlebt hatte. „Es kam nicht zur Schwangerschaft. Um diesen Embryo haben wir schon getrauert“, sagt Wassermann. Blieb noch das Eierstockgewebe. „Wir schauen zuerst, ob der Eierstock nach der Chemotherapie noch funktioniert, ob die Patientin gar keine Periode mehr hat oder noch eine Restfunktion da ist, und transplantieren dann gezielt einen Teil oder das ganze Gewebe zurück“, sagt Toth.

Bei Wassermann hat zwei Jahre nach dem Krebs wieder eine gelegentliche Blutung eingesetzt. Ein gutes Zeichen. „Wir waren uns aber bewusst, dass es auch nicht klappen kann“, sagt Wassermann. Die Schwangerschaftsrate liegt laut Toth bei 30 bis 35 Prozent, weltweit seien so über 120 gesunde Kinder geboren worden.

Familie Wassermann hatte Glück. Die Patientin ist nicht lange nach der Rückgabe von einem Drittel des Gewebes auf natürlichem Weg schwanger geworden. „Wir haben uns am Anfang gar nicht getraut, uns zu freuen. Frau Toth musste uns dezent darauf hinweisen“, schildert Wassermann. Doch dann sei es die Ärztin gewesen, die sich mehr gesorgt habe. Alle zwei Wochen bestellte sie Wassermann zur Kontrolle. Nach neun Monaten kam Elian auf die Welt.

„Wir erarbeiten gerade ein Konsensuspapier mit der Fachgesellschaft in Deutschland. Die Ergebnisse zeigen, dass die Methode mit der Rückgabe des Gewebes in eine Bauchfelltasche hinter dem Eierstock am erfolgversprechendsten ist“, erklärt Toth, die zu den erfahrensten Operateurinnen in diesem Bereich gehört.

Kurz bevor die Medizinerin nach Innsbruck wechselte, wollten die Wassermanns sehen, ob sich ihr Glück wiederholen ließe. Bettina Wassermann hatte bereits Symptome der Menopause. Vorsichtshalber implantierte ihr die Expertin gleich beide verbliebenen Gewebestücke. Nach zwei Monaten war Wassermann erneut schwanger. Pauline, sieben Monate alt, saß am Freitag auf ihrem Schoß.

Auch die Klinik in Innsbruck hat zusammen mit der Frauenklinik (Dir. Christian Marth) bereits vor Toths Dienstbeginn eine solche Retransplantation bei einer Brustkrebspatientin durchgeführt. Toth hat dann die Schwangerschaft betreut. Vor sechs Monaten kam ein gesundes Mädchen zur Welt.