Von Kathrin Siller

Innsbruck – Die Zahl muss man sich wie ein Schokobonbon auf der Zunge zergehen lassen: 30 Prozent. So viele 14- bis 15-jährige Tiroler sind laut einer Studie von Sipcan (Initiative für ein gesundes Leben) in Kooperation mit dem Landesschulrat Tirol und der Meduni Wien übergewichtig oder fettleibig. Bei den Kleinen ist dabei nicht der Body-Mass entscheidend, sondern die Perzentilenkurven. Die Perzentilen geben an, ob ein Kind im Vergleich zum Durchschnitt zu groß, zu klein oder eben auch zu schwer ist.

Einige dieser Kinder kommen in die Ernährungskurse von Avomed-Diätologin Hanna Hörtnagl. Weil das Thema Essen in vielen Familien dermaßen mit Streit, Trotz und Stress verbunden ist, hoffen viele Eltern auf die Hilfe der Expertin. Hörtnagl weiß um die „modernen“ Risikofaktoren: Bewegungsmangel bei gleichzeitigem exzessiven Medienkonsum (bei Teenies oft über sechs Stunden täglich), Vorbilder (auch viele Erwachsene sind zu dick) und fehlende Mahlzeit-Strukturen. „Nicht-Frühstücker haben den ganzen Tag über mehr Hunger. Viele suchen ständig nach etwas zum Essen.“

Hörtnagls kleine Klienten werden aber nicht auf Diät gesetzt – im Gegenteil. Wird die Kalorienzufuhr nämlich zu stark reduziert, droht ein Nährstoffmangel. Die Diätologin vermittelt also Ernährungswissen (z. B. Wie fühlt sich Hunger an?, Wie gehe ich mit Süßem um?) und bringt die Kids zum Schwimmen und Turnen. „Diäten sind zeitlich begrenzt und sehr restriktiv. Uns geht es aber um eine Änderung des Lebensstils und darum, neues Ess- und Bewegungsverhalten zu lernen.“

Ihr Programm zielt also nicht aufs Abnehmen ab, sondern – und das klingt anfangs paradox – auf einen Gewichtsstillstand. Ein Beispiel aus ihrem letzten Kurs: Ein Bub, zehn Jahre alt, 1,51 Meter groß, 66 Kilo schwer. Nach vier Monaten war er um vier Zentimeter gewachsen und wog immer noch 66 Kilo. Auf der Perzentilenkurve hatte er sich damit aber dem gesunden Durchschnitt angenähert. Das langfristige Ziel sei, dass sich das Gewicht „auswächst“. Bei fettleibigen Kindern allerdings müssen auch Kilos purzeln. Hörtnagl berichtet von einem 14-Jährigen, 1,83 Zentimeter groß, 130 Kilogramm schwer. Vier Monate später war er einen Zentimeter gewachsen und 15 Kilo leichter. Ein großer Erfolg.

Damit ein Kind gar nicht erst zu viel Speck ansetzt, empfiehlt die Ernährungswissenschafterin ein ausgewogenes Frühstück („Lieber früher aufstehen, damit der Hunger kommt“), Jause („Für Nicht-Frühstücker bitte schon um neun und nicht erst um elf“), klare Essenszeiten, Wasser trinken und gesunde Zwischenmahlzeiten. „Schließlich brauchen Kinder je nach Aktivität ähnlich viele Kalorien wie ein Erwachsener.“

Auch Süßigkeiten sind erlaubt. Richtwert: eine Kinderhandvoll pro Tag. Sinnvoll ist eine Süßigkeitenbox mit einer Wochenration. Die Kinder entscheiden dann, wann sie Süßigkeiten essen wollen. Zuckerln und Co. als Belohnung einzusetzen, findet Hörtnagl nicht sinnvoll. Eltern sollten lieber andere Strategien finden, z. B. gemeinsam etwas Schönes zu unternehmen.

Was aber, wenn die Knirpse partout nichts Gesundes in den Mund nehmen wollen? „Bei grünem Gemüse streiken viele. Eltern sollten herausfinden, in welcher Form ihr Nachwuchs Gemüse essen will: als Salat, Fingerfood oder lieber verkocht.“ Mehr Freude an der Sache bekommen Kinder, wenn sie auch mal wählen („Lieber Gurke oder Tomate?“), zusammen mit Papa und Mama einkaufen, etwas anpflanzen oder kochen dürfen. „Einen Versuch wert wäre das Prinzip der künstlichen Verknappung, wie Eltern es sonst bei den Süßigkeiten machen. Flunkereien wie ,Karotten gibt’s heute nur ganz wenige‘ machen vielleicht auch das Grünzeug interessanter“, vermutet Hörtnagl.