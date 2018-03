Von Evelin Stark

Innsbruck – Krankes Blut ist nie gut. Zu wenig davon auch nicht. Ein eingeschränkter Gesundheitszustand und Blutarmut sind typisch für die Krankheit MDS.

„MDS steht für myelodysplastisches Syndrom. Das ist eine bösartige Erkrankung des Bluts, die in eine Leukämie übergehen kann“, sagt Reinhard Stauder, Leiter der MDS-Sprechstunde an der Klinik für Innere Medizin V der Medizinischen Universität Innsbruck. Er beschäftigt sich im Rahmen eines EU-Projektes mit der Rolle der Lebensqualität bei MDS. Das Syndrom wird bei etwa sechs bis zehn von 100.000 Menschen pro Jahr diagnostiziert. Das Durchschnittsalter bei Ausbruch ist 74 Jahre, wobei zu 60 % Männer und zu 40 % Frauen betroffen sind.

„Bei MDS gibt es stark unterschiedliche Verläufe“, erklärt der Facharzt für Innere Medizin und Geriatrie. Der Mangel an Blutkörperchen stehe hier an oberster Stelle. Nach Strahlentherapien oder erhöhter Strahlenbelastung sei besonders auffällig, dass viele Patienten an Blutkörperchenarmut leiden: „Deshalb gibt es zum Beispiel in Japan starke Forschungsgruppen zu dem Thema, da dort nach Atombomben in Hiroshima und Nagasaki sehr viele Menschen wenige Blutkörperchen im Blut aufweisen.“

Auch wenn die Diagnose MDS feststeht, bedeute dies nicht unbedingt Handlungsbedarf: „In einem frühen Stadium reicht es aus, das Blutbild alle drei Monate zu kontrollieren. Etwa 20 Prozent der Patienten bleiben stabil und brauchen keine spezifische Therapie.“ Patienten, bei denen die Blutarmut im Vordergrund steht, bekommen Wachstumsfaktoren, um einen Anstieg der roten Blutkörperchen zu erreichen. Bei MDS kann es jedoch auch zu einem schweren Verlauf der Krankheit kommen, bei dem die bösartigen Blutzellen ansteigen. „Wenn es in Richtung Übergang in eine Leukämie geht, wird eine Polychemotherapie durchgeführt und auch eine Stammzellentransplantation kann bei jüngeren Patienten sinnvoll sein“, so der Experte.

„Mein Ansatz ist ganzheitlich. Das heißt, ich konzentriere mich nicht nur auf die Blutkrankheit, sondern versuche gleichzeitig, den Patienten ganzheitlich zu erfassen. Dabei ist es vor allem wichtig, wie sich der Patient selbst fühlt.“

Die Wahrnehmung des Patienten und sein subjektiver Gesundheitszustand seien von großer Bedeutung für die Prognoseeinschätzung und die maßgeschneiderte Behandlung der Krankheit. „Der Begriff der Fatigue fällt in Zusammenhang mit MDS sehr oft.“ Fatigue ist ein Sammelbegriff für Abgeschlagenheit, Müdigkeit und verminderte Leistungsfähigkeit.

Bis dato haben Stauder und sein Team mehr als 1800 Patienten mit Hilfe des standardisierten Fragebogens „EQ-5D“ (European Quality – 5 Dimensions) untersucht und konnten die Ergebnisse auswerten. Die Analyse der EQ-5D-Ergebnisse bei der Erstdiagnose lieferten dem Forschungsteam ein eindeutiges Ergebnis: „Wir konnten zeigen, dass MDS-Patienten schon bei der Erstdiagnose gegenüber Kontrollpopulationen mit derselben Alters- und Geschlechtsverteilung eine deutliche Beeinträchtigung in verschiedenen Dimensionen der Lebensqualität aufweisen“, so Stauder.

Signifikante Einschränkungen zeigten sich vor allem in den Dimensionen Mobilität, alltägliche Aktivitäten sowie Angst und Niedergeschlagenheit. Subgruppenanalysen haben zudem gezeigt, dass sich diese Unterschiede auch in verschiedenen Altersgruppen und bei beiden Geschlechtern nachweisen lassen.

Der größte Unterschied sei hier in Bezug auf Angst und Depression zu erkennen: „MDS-Patienten leiden oft unter ihrer Diagnose. Sie haben Angst vor der Zukunft und fragen sich, ob es ihr Schicksal ist, Leukämie zu bekommen“, so Reinhard Stauder. Diese Angst geben laut der Auswertung des Fragebogens Frauen häufiger an, wobei: „Tiroler Männer reden einfach nicht darüber, auch wenn sie Angst haben.“

Die eingeholten Daten dienen als Basis für die individualisierte Therapieplanung bei Patienten: „Mit unseren Daten zur Lebensqualität liefern wir wichtige Ansatzpunkte zur Anpassung und Optimierung von Therapiemaßnahmen und können entsprechend agieren, etwa in der Kommunikation oder durch psycho-onkologische Interventionen“, betont Stauder. Aktuell wird ein Frühwarnsystem entwickelt, um Verschlechterungen der Lebensqualität frühzeitig erkennen zu können.