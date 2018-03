Von Liane Pircher

Innsbruck – Mehr als zwei Stunden Wartezeit waren in den letzten Wochen bei einigen Tiroler Hausärzten, vor allem am Land, an der Tagesordnung. Grund dafür war heuer die besonders hartnäckige Grippewelle. „In den nächsten zwei Wochen dürfte diese aber ein Ende haben. Insgesamt war dies heuer sicherlich ein hartnäckiger, außergewöhnlicher Grippewinter“, sagt Anita Luckner-Hornischer, Ärztin von der Landessanitätsdirektion. „Wartezeiten werden sich leider nie gänzlich vermeiden lassen, insbesondere in Zeiten, in denen bestimmte Krankheiten besonders häufig auftreten“, sagt dazu Herbert Bachler, selbst Hausarzt und Präsident der Tiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin. Eine Möglichkeit, solche Engpässe in Zukunft besser in den Griff zu bekommen, könnte im weiteren Ausbau von Primärversorgungszentren liegen. Dort könnte beispielsweise die Triagierung durch Fachkräfte (Pflegekräfte) besser praktiziert werden.

Dieses System haben Kliniken schon lange eingeführt. Um selbst bei großen Andrang in Ambulanzen keine echten Notfälle zu übersehen, greift das so genannte Triage-System: Pfleger teilen die Patienten nach festen Kriterien in fünf Dringlichkeitsstufen ein. Wer Anzeichen eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls zeigt, kommt sofort dran, wer mit einem grippalen Infekt eintrifft, muss warten. Notfälle haben immer Vorrang. Für Patienten ist das System nicht immer transparent, subjektiv fühlt sich jeder als „dringend“. „Mehrere Stunden Wartezeit sollten eigentlich die Ausnahme sein, aber es kann vorkommen“, sagt Johannes Schwamberger, Sprecher der Tirol Kliniken. Schwierig sei es vor allem, wenn es Eltern mit Kindern betrifft. Diese hätten naturgemäß am wenigsten Akzeptanz für lange Wartezeiten. Ganz verhindern ließe sich das aber besonders zu Infektzeiten nicht, vor allem deshalb nicht, weil gerad­e im städtischen Bereich viele Menschen eher den Weg in die Klinik als zum Hausarzt suchen.

Komplizierter wird es, wenn es um OP-Termine geht. Die Tirol Kliniken sind die Ersten in Tirol, die seit Kurzem zumindest für Innsbruck die Wartelisten für die häufigsten OP-Eingriffe online auflisten. Eine Transparenz, die etwa in Niederösterreich schon länger praktiziert wird und hierzulande von Patientenanwalt Birger Rudisch über Jahre gefordert wurde. Er begrüßt, dass es diese Online-Warteliste nun gibt: „Im Sinne einer besseren Transparenz ist das eine gute Sache.“ Anderswo, etwa am KH Zams, bedient man noch keine Online-Tools. Hierzu heißt es aus der ärztlichen Direktion, dass es eine Abrufliste für Plan-Eingriffe gebe. Und: Die Wartezeit beträgt je nach Art der Operation bzw. entsprechend der Dringlichkeit zwischen 14 Tagen und sechs Monaten. Für Akutoperationen lieg­e selbstverständlich wie überall keine Abrufliste zu Grunde, sie werden sofort durchgeführt.

Unabhängig, um welches Krankenhaus es sich handelt, hätten Patienten mitunter das Gefühl, dass andere – etwa mit Zusatzversicherung – schneller drankommen würden, weiß der Patientenanwalt. Völlig subjektiv, nicht der Realität entsprechend, heißt es dazu von den Häusern. Fakt sei, dass es für lange Wartezeiten oft viele Ursachen gebe. So sind die Wartezeiten für Augen-OPs in Innsbruck etwa deshalb so lange, weil es einerseits durch die demografische Entwicklung mehr ältere Menschen gebe, die z. B. einen grauen Star operieren lassen würden, und zudem seien auch die OP-Methoden im Laufe der Jahre immer sicherer und besser geworden, sodass auch bei einer höheren Zahl älterer Menschen Eingriffe gemacht werden. Mehr Angebot und mehr Menschen heißt damit auch längere Warte­zeiten.

Im niedergelassenen Bereich landen Beschwerden zu Wartezeiten direkt bei der Ärztekammer, weil der Patientenanwalt nur für Kliniken zuständig ist. Die größten Schwierigkeiten bzw. längsten Warte­zeiten gibt es nach wie vor bei psychiatrischen Ärzten: „Hier sind leider noch immer drei Kassenstellen in Tirol unbesetzt, wir finden keinen“, sagt Günter Atzl von der Ärzte­kammer.

Im Außerfern fehlt seit Jahren auch ein niedergelassener Augenarzt. Die Bevölkerung muss zwangsläufig ins Krankenhaus ausweichen. Aber auch dort heißt es mitunter: Bitte warten!