Von Philipp Schwartze

Zum sechsten Mal überschritten die Feinstaubwerte im deutschen Stuttgart dieses Jahr bereits die Grenzwerte. Feinstaub­alarm. Der Talkessel Stuttgart ringt um Luft. Ein Diesel-Fahrverbot für ältere Motoren wurde hier als Erstes gefordert. „Lkw durften bis 2014 ohne Dieselfilter zuge­lassen werden. Und 2013 war ein Lkw-Verkaufsrekordjahr“, erklärt Heinz Fuchsig, Umweltreferent der Österreichischen Ärtzekammer Tirol. Die Folgen liegen – auch in Tirol – in der Luft.

Die unsichtbare Gefahr

Doch es gibt noch mehr Faktoren für die Feinstaub-Belastung: „Jede Verbrennung spielt eine Rolle, vom Holzofen bis zur Industrie“, sagt Paul Winkler, Aerosol-Physiker an der Universität Wien. Auch Bremsstaub oder Reifenabrieb gehören dazu. „Der ist in der Regel aber sehr grobkörnig. Viel mehr Sorge bereitet mir der Ultra-Feinstaub, der nur wenige Nanometer groß und unsichtbar ist.“ Für den gröberen Feinstaub habe der Mensch auch Reinigungsmechanismen, etwa in der Nasenmuschel und den Bronchien, ergänzt Fuchsig.

Die Stuttgarter tüfteln unterdessen unbeirrt an Methoden, ihre schmutzige Stadtluft zu reinigen. Nachdem ein spezieller Kleber – der auch in Klagenfurt und in Lienz auf den Straßen aufgetragen wurde – Feinstaub nicht im großen Stil am Boden festklebte, gibt es gleich mehrere neue Projekte: Ein Nass-Staubsauger reinigt die meistbefahrene Kreuzung Stuttgarts. Er „zerfegt“ den groben Staub nicht in kleinere Teile, sondern saugt ihn nach dem Befeuchten ein. „Das macht an viel befahrenen Kreuzungen Sinn, im großen Stil bringt es aber – wie auch der Calcium-Magnesium-Acetat- Kleber – nichts“, so Fuchsig.

Drei Autos mit Filteraufbauten fahren neuerdings als „Feinstaubfresser“ durch Stuttgart, um die Luft zu säubern. „Vom physikalischen Standpunkt ist das möglich. Aber man müsste sehr große Luftmengen durch Filter pumpen. Ich denke nicht, dass das umsetzbar ist“, meint Winkler. Auch Fuchsig ist skeptisch, die Auswirkung auf die Luft zu klein.

Tatsächliche Abhilfe schafft (bislang) nur die Natur. „Wind hilft, Regen auch. Schon allein für die Wolkenbildung ist Feinstaub nötig, das ist ein Reinigungsprozess“, erklärt Winkler.

Der beste Filter sei aber der Wald. „Es braucht eine große Oberfläche, an der die Teilchen hängen bleiben“, erklärt Winkler. Dieses Prinzip macht sich das fünfköpfige „breath-the-earth“-Team aus Künstlern und Landschaftsgärtnern und Architekten zu Nutze. Die Wiener und Grazer, die den österreichischen Pavillon auf der EXPO 2015 in Mailand anfertigten, tüfteln an ihrem dritten Projekt, dem „Evapotree“, der in Städten Luft und Klima verbessern soll.

Mit Moos gegen den Mief

Nur 2,8 Meter ist der Zylinder lang, darin befindet sich 30 Quadratmeter Moos. „Ein Quadratmeter hat ausgebreitet eine Oberfläche von 23 Quadratmeter, insgesamt macht das 690 Quadratmeter Oberfläche“, erklärt Architekt und Künstler Markus Jeschaunig. Bis zu 30 Prozent des Feinstaubs kann damit, wie von einem Mikrofasertuch, aufgesogen werden. Effizienz auf kleinem Raum lautet der Gedanke hinter den Projekten, die Architektur und Natur verbinden.

Auch in Stuttgart testet man eine grüne Lösung. Eine 300-Quadratmeter-Mooswand – Kostenpunkt 560.000 Euro – ließ man an einer der meistbefahrensten Straßen Stuttgarts aufstellen. Wissenschaftlich soll untersucht werden, ob damit die Feinstaub-Belastung reduziert werden kann, fünf bis zehn Prozent Reduktion werden erhofft. Ein kleiner Schritt – man sei sich bewusst, dass es viele weitere Maßnahmen brauche, lautet der Tenor aus der deutschen Stadt.

„Alle Versuche, Feinstaub aus der Luft zu bekommen, sind im Freien praktisch sinnlos“, sagt Fuchsig. Begrünung helfe aber zumindest im Kampf gegen die zunehmende Hitze in den Städten.

Winkler begrüßt die Moos-Versuche, glaubt aber nicht an eine große Wirkung: „Das ist nur eine sehr lokale Lösung.“ Viel zu viele Staubpartikel kämen erst gar nicht in die Nähe der Moosoberfläche, um hängen zu bleiben. Letztlich bleibt trotz allem Erfindergeist die Tatsache, die Winkler ausspricht: „An einer Reduktion der Feinstaub-Produktion wird man nicht vorbeikommen.“