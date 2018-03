Von Theresa Mair

Innsbruck – Von 2013 bis 2015 erkrankten in Tirol pro Jahr etwa 165 Frauen und 211 Männer an Dickdarmkrebs. Im selben Zeitraum starben pro Jahr 64 Frauen und 72 Männer an der Erkrankung. Das Durchschnittsalter bei Erkrankung liegt bei 70, jeder zehnte Betroffene ist allerdings unter 50 Jahre alt. Bei jedem fünften Patienten war die Erkrankung bei Diagnose bereits so weit fortgeschritten (Stadium IV), dass die Chancen, fünf Jahre zu überleben, lediglich bei 15 Prozent lagen. Im EU-Vergleich war die Sterberate in Tirol dennoch die niedrigste. So weit die rohen Zahlen aus dem aktuellen Tiroler Tumorbericht für das Jahr 2015.

Dem gegenüber stehen folgende Fakten: Eine rechtzeitige Vorsorge kann in 90 Prozent der Fälle Dickdarmkrebs verhindern. Doch: „Nur rund zwölf Prozent der Österreicher nehmen die Vorsorge in Anspruch“, sagt Helga Thurnher, Gründerin der Selbsthilfegruppe „Selbsthilfe Darmkrebs“. Das möchte sie ändern.

Keine Zeit, die Untersuchung ist unangenehm, ich kann die Darmvorbereitung nicht machen, wenn ich arbeiten muss: Mit Ausreden wie diesen schieben viele Menschen die Untersuchung vor sich her, weiß Thurnher. „Dazu kommt, dass alles mit Darm noch immer ein Tabu ist. Viele schämen sich und wollen dem Chef nicht sagen, dass sie wegen der Darmentleerung zwei Tage zuhause bleiben müssen.“ Der Körper sei aber halt nun einmal eine Maschine, die wie ein Auto ab und zu zum Service gebracht werden muss. „Ich erspare mir dafür viele Jahre Chemo oder ein Todesurteil“, sagt Thurnher.

Um mehr Menschen zu erreichen, würde sie sich von gesundheitspolitischer Seite ein Screening mit Einladungen wünschen, wie es bei der Brustkrebs-Vorsorge bereits praktiziert wird. Sie kennt auch einen Arzt, der am Wochenende öffnet, damit sich Berufstätige für die Untersuchung nicht extra freinehmen oder krankmelden müssen.

2006 hat Thurnher ihren Mann an die Krankheit verloren. „Mein größtes Ziel ist es, Darmkrebs auszurotten. Man muss mehr Vorsorgebewusstsein schaffen.“

Dafür kommt ihr der „Darmkrebsmonat März“ gerade recht. 2002 riefen mehrere deutsche Stiftungen die Vorsorge-Initiative ins Lebe­n, u. a. die Verlegerfamilie Burd­a, nachdem deren Sohn Feli­x mit 33 Jahren starb. Das diesjährige Motto lautet: „Lass Darmkrebs nicht dein Schicksal sein!“

Thurnher nahm den Darmkrebsmonat zum Anlass, um erstmals ein Darmkrebs-Vorsorge-Telefon anzubieten. Zwei Telefontermine gab es bereits. Morgen ist die vorerst letzte Gelegenheit, sich mit allen Fragen an Thurnher zu wenden (siehe Infobox). Das bisherige Echo und die vielen Anruferzahlen stimmen sie zuversichtlich, in Zukunft eine regelmäßige Hotline einrichten zu können.

Viele der Anrufer stellten Thurnher und dem Wiener Chirurgen Friedrich Weiser Fragen zur Darmvorbereitung – Thurnhers Tipp: Das abführende Getränk bekommt man eiskalt und mit einem Schuss Weißwein leichter hinunter – und zur Finanzierung. „Die Vorsorgeuntersuchung wird ab 50 Jahren von der Krankenkassa bezahlt. Wer familiär vorbelastet ist und um die 40, gehört sofort angeschaut.“

Und natürlich soll sich jeder untersuchen lassen, der Beschwerden hat. „Das Tückische ist aber, dass Darmkrebs lange keine Beschwerden macht.“ Bei der „sanften Koloskopie“ bekommt der Patient eine Schlummerspritze. Das heißt, er reagiert zwar auf Schmerzreize und zuckt, kann sich danach aber an nichts mehr erinnern, wie Thurnhe­r erklärt. „Ich persönlich würde auf diese Spritze nicht verzichten wollen.“

Entdeckt der Arzt bei der Untersuchung Adenome, also Schleimhautwucherungen, aus denen im Laufe der Jahre Krebs entstehen kann, entfernt er diese sofort und schickt sie ins Labor. „Werden mehrere Adenome entdeckt, wird künftig engmaschiger kontrolliert. Sonst reicht es, wenn man in fünf bis sieben Jahren wieder zur Koloskopie kommt“, sagt Thurnher. Ohne Komplikationen und bei gut gereinigtem Darm hat man die Untersuchung nach 20 Minuten hinter sich – schneller als ein Auto-Service.