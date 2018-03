Herr Professor, Sie zählen zu den weltweit meistzitierten Wissenschaftern. Macht Sie das stolz? Das ehrt einen natürlich, ich habe nicht damit gerechnet und wusste nicht, dass solche Zitations­analysen eigens veröffentlicht werden. Die Medizin-Universität in Innsbruck steht im weltweiten Wettbewerb mit renommierten und vielfach auch wesentlich größeren Forschungseinrichtungen. Es macht mich daher stolz, dass wir hier so erfolgreich sind und auf der internationalen Landkarte wahrgenommen werden.

Ihr Steckenpferd ist die Parkinson-Forschung. Haben Sie eigentlich Angst vor Alter und Krankheit? Nein, was mich wundert, weil jeder von uns auf der Klinik regelmäßig unfassbares Leid miterleben muss. Man weiß als Arzt natürlich, dass es gewisse Wahrscheinlichkeiten gibt, einen Schlaganfall zu erleiden oder an Demenz zu erkranken. Es ist nur ein Traum, dass wir alle gesund sterben werden. Dem Tod gehen in der Regel Krankheiten voraus. Ich erlebe das aber nicht als Furcht. Wer Angst vor Krankheiten hat, würde dem Beruf nicht standhalten.

Lebt man mit all dem medizinischen Wissen gesünder? Nicht alle Ärzte tun dies. Dass Rauchen und Übergewicht ungesund sind, ist allgemein bekannt. Die ungesündeste Angewohnheit vieler ist aber, dass sie aus Zeitmangel zu wenig Sport machen – weil einfach zu wenig Zeit dafür bleibt. Auch bei mir gibt es da Nachbesserungsbedarf. Als Direktor bin ich zehn bis 12 Stunden an der Klinik und arbeite am Wochenende. Man ist müde und hungrig, wenn man heimkommt. Stress zu vermeiden ist ebenfalls leichter gesagt als getan.

Bleibt Ihnen überhaupt noch Zeit für das Privatleben? Meine Frau ist zum Glück auch Neurologin. Da ist das Verständnis da. Sie hat viel kompensiert, als die Kinder klein waren und ist lange daheim geblieben. Unsere beiden Töchter leben jetzt in Berlin und studieren Jus und Medizin, es bleibt Gott sei Dank immer Zeit, sie zu sehen.

Haben Sie als Klinikdirektor noch Kontakt mit den Patienten? Ja, sehr viel sogar. Man kann nicht Klinikdirektor sein und sich auf das Verwalten und Lehren beschränken. Jeder Arzt wächst an der Arbeit am Patienten und man hört auch nicht auf zu lernen. Das ist der Quell der wirklichen beruflichen Befriedigung und die eigentliche Motivation. Am Anfang, als Junger, kümmert man sich um die Krankheit, man will alles richtig machen. Mit wachsender Berufserfahrung wird man sicherer und sieht den gesamten Menschen. Das möchte ich nicht missen.

Apropos „alles richtig machen“. Das menschliche Gehirn ist ein sensibles Gebiet. Haben Sie nie die Sorge, Fehler zu begehen? Im Arztberuf über Fehler nachzudenken, hört nie auf. Man fragt sich immer, hätte ich dies oder jenes besser machen können, sei es nur die Art der Gesprächsführung. Die Sorgen sind am Anfang der Laufbahn natürlich stärker. Niemand darf aber glauben, er sei vor Fehlern gefeit. Und jeder muss sich bewusst sein, dass man nicht alle Krankheiten ausmerzen kann. Das macht demütig und bescheiden. Das muss man bleiben.

Wie schwer ist es, eine schlimme Diagnose zu übermitteln? Schwer. Menschen zu sagen, dass es keine Behandlung mehr gibt, ist horrend schwer. Es kommt auch darauf an, wer einem gegenübersitzt. Es gibt Patienten, die gefestigt sind und sich über die Endlichkeit Gedanken gemacht haben. Dieser Mensch wird wissen wollen, wie viel Zeit ihm bleibt. Bei anderen muss man stufenweise, gemeinsam mit Angehörigen, darüber sprechen. Es gibt nicht das eine Rezept. Wir haben oft schlimme Fälle auf unserer Intensivstation, darunter schwerste Gehirnschäden. Dies der Familie zu sagen, ist hart. Das kann man nicht kleinreden.

Warum sind Sie Arzt geworden und warum ausgerechnet die Neurologie? Für mich war schon als Schüler das Gehirn interessant. In den 60er-Jahren war ich fasziniert von der Psychoanalyse. Ich dachte, man muss Psychiater werden, um das menschliche Verhalten zu verstehen. Als Student wurde mir klar, dass die Erforschung der Funktionsweise des Gehirns eigentlich die Domäne der Neurologie ist.

Könnten Sie die Zeit zurückdrehen, würden Sie etwas anders machen? Wenn ich einen Zauberstab hätte, würde ich noch einmal Medizin studieren. Ich wäre zum Beispiel neugierig, einmal als Chirurg zu arbeiten, obwohl ich vermute, dass ich wieder bei einem konservativen, also nicht-operativen Fach landen würde.

Der Arztberuf ist alles andere als leicht. Kommt da niemals Frust auf? Jeder Beruf hat seine Frustrationsmomente, bei uns sind das z. B. Budget und Bürokratie. Das Wunderbare ist aber, dass man als Arzt so viel Dankbarkeit von Patienten zurückbekommt. Das macht frustrationstolerant. Mediziner sind aber schon gefährdet. In den USA muss man oft als Arzt mit den Versicherungen einen regelrechten Bürokratie-Kampf führen, um überhaupt einen Patienten zur Behandlung ins Krankenhaus aufnehmen zu können. Das kennen wir gottlob bei uns in dieser Form gar nicht. Fragt man US-Ärzte, würden fast 20 Prozent ihren Beruf nicht mehr wählen.

In Deutschland sind bereits 30 Prozent der Krankenhäuser bankrottgefährdet, die Ärzte müssen enorm auf Kosten von Diagnostik und Behandlung achten. Auch bei uns steigt der Ökonomisierungsdruck, aber kein Arzt möchte seinen Beruf in der ständigen Sorge um Behandlungskosten ausüben.

Das Interview führte Nicole Strozzi