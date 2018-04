Wien – Die hartnäckige Grippewelle in Österreich ist zu Ende. Wie das Diagnostische Influenza Netzwerk Österreich (DINÖ) am Dienstag meldete, wurde ein weiterer Rückgang der Anzahl an Neuerkrankungen beobachte. Die virologische Influenzaüberwachung und das klinische Influenzaüberwachungssystem zeigen beide das Ende an, hieß es in einer Aussendung. (APA)