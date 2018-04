Elektroden aus dem Tintenstrahldrucker: Eine internationale Forschungsgruppe mit Beteiligung der TU Graz hat eine neuartige Methode vorgestellt. Für die Langzeit­überwachung von elektrischen Herz- oder Muskelimpulsen entwickelte sie Elektroden in Form von Abziehbildern für die Haut, die ausgedruckt werden können.

Bei diagnostischen Verfahren wie dem Elektrokardiogramm (EKG) oder der Elektromyografie (EMG) kommen zumeist Gel-Elektroden zur Übertragung elektrischer Impulse von Herz oder Muskeln zum Einsatz.

Die oft steifen und sperrigen Elektroden schränken aber die Bewegungsfreiheit der Patienten ein und sind wenig komfortabel. Da das Gel auf den Elektroden zudem schnell austrocknet, sind die Möglichkeiten der Langzeitmessung mit dieser Art von Elektroden beschränkt.

Francesco Greco vom Institut für Festköperphysik an der TU Graz präsentierte nun im Fachmagazin Advanced Science gemeinsam mit italienischen Wissenschaftern des Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) Pontedra in Mailand sowie der Scuola Superiore S. Anna in Pisa eine innovative Methode, welche die elektrische Impulsübertragung von Mensch auf Maschine mit gedruckten Tattoo-Elektroden auf das nächste Level hebt.

Guter Halt und kaum spürbar

Die Elektroden, welche die Herztätigkeit überwachen, sind leitfähige Polymere, die wie ein Kinder-Tattoo als Pflaster auf die Haut aufgebracht werden können. Sie werden in einem Tintenstrahldruck-Verfahren auf handelsübliches, dehnbares Tattoo-Papier gedruckt und können als Einzelelektroden oder in Multielektroden-Anordnungen eingesetzt werden. Auch die zur Signalübertragung notwendigen Verbindungen sind bereits in die­se Sensoren auf Sticker-Basis eingebaut.

Die Tattoo-Elektroden werden dann wie Abziehbilder auf die Haut aufgebracht und sind für den Träger kaum spürbar. Sie sind hauchdünn – unter einem Mikrometer – und passen sich daher den Unebenheiten menschlicher Haut perfekt an. Sie lassen sich auch an Körperstellen anbringen, die für das Anbringen herkömmlicher Elektroden nicht geeignet sind, wie zum Beispiel das Gesicht.

„Uns ist mit dieser Methode ein großer Schritt in der Weiterentwicklung der epidermalen Elektronik gelungen. Wir sind auf direktem Weg zu einem extrem kostengünstigen und ebenso einfach wie vielseitig anwendbaren System mit enormem Marktpotenzial“, erklärt Materialphysiker Greco. Internationale biomedizinische Unternehmen hätten bereits konkretes Interesse an der gemeinsamen Entwicklung marktfähiger Produkte bekundet, berichtet der Grazer Wissenschafter weiters.

Eine weitere Besonderheit der Tattoo-Elektroden aus dem Drucker ist, dass selbst eine Beschädigung etwa durch Haarwachstum die Leistungsfähigkeit der Elektrode und die Signalübertragung nicht beeinträchtigt. Dies ist besonders bei Langzeitanwendungen relevant, denn nachwachsende Haare führen bei herkömmlichen Messmethoden häufig zu einer Ungenauigkeit der Ergebnisse. In den Tests der italienisch-österreichischen Forschungsgruppe wurden hingegen einwandfreie Übertragungen von bis zu drei Tagen erprobt.

Dies, so erklärt Greco, ermögliche die Messung elektrophysiologischer Signale von Patienten oder Sportlern über längere Zeiträume, ohne deren normale Aktivität zu beeinflussen oder einzuschränken. Auch können die Elektroden aus dem Drucker in unterschiedlichen Größen und Anordnungen produziert und individuell an die jeweilige Körperstelle angepasst werden, an der die Messung vorgenommen werden soll.

Sender soll Empfänger werden

Das ultimative Ziel der Forschung beschreibt Francesco Greco so: „Wir arbeiten an der Entwicklung von drahtlosen Tattoo-Elektroden mit integriertem Transistor, die es ermöglichen würden, Signale sowohl zu empfangen als auch zu senden. Wir könnten so nicht nur Impulse messen, sondern Körperregionen gezielt stimulieren.“

Greco arbeitet zu diesem Forschungsthema eng mit dem Team von Paolo Cavallari in Mailand und Professor Christian Cipriani in Pisa sowie mit seiner ehemaligen Forschungsgruppe am IIT Pontedra zusammen. (APA)