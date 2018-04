Von Michael Mader

Kufstein – Ein bewährter Kongress in einer neuen Location. Unter diesem Motto findet bereits zum vierten Mal der Kongress Alternativer Methoden in Kufstein statt – heuer erstmals im städtischen Kultur Quartier.

Quasi zum Auftakt gab es eine Kunstinstallation der in Tel Aviv geborenen Künstlerin Daphna Weinstein. Ihr neues Kunstprojekt „Overall und Insgesamt“ wurde am ersten Kongresstag präsentiert: ein privates, mit Papier ausgekleidetes Zimmer in einem Container im öffentlichen Raum, das am Theaterplatz vor dem Kultur Quartier platziert wurde.

Die Besucher schaffen sich in diesem Zimmer durch malerische Neugestaltung ihren ganz individuellen Raum. So wird Weinsteins Kunstraum zum interaktiven Ort der Begegnung. „Es ist ein Dialog zwischen Gefühlen und Gedanken“, sagt Weinstein, die seit etwa sechs Jahren in Kufstein wohnt, bei der Eröffnung.

Die ersten Teilnehmer des interaktiven Projekts waren Bürgermeister Martin Krumschnabel und Vizebürgermeisterin Brigitta Klein.

Beim Kongress selbst wird dem Besucher noch bis heute Samstag eine Entdeckungsreise in die Welt der alternativen Möglichkeiten geboten.

Überraschende Momente, das Erleben der eigenen Kreativität, seine Intuition finden und ihr vertrauen, sich selbst neu entdecken – die Veranstalter vom Verein „Lebensmittel.“, Mona und Lisa Linzmaier, wollen aufzeigen, dass sich alternative Methoden nicht nur auf den Gang zu Heilern und Energetikern beschränken müssen.

Mit rund 40 Ausstellern, 30 Impulsvorträgen und knapp über 10 Workshops bietet die Veranstaltung Einblick in ein Kaleidoskop an Möglichkeiten: gesundheitlich, philosophisch, tänzerisch, klangvoll. Experten verschiedenster Lebensbereiche eröffnen neue Horizonte, lassen die Betrachtung des Menschen als Ganzes zu, vernetzen Magie mit Hochtechnologie. Die Workshops geben konkrete, praktische Einblicke in verschiedenste alternative Wege – seien diese jenseits der Sinne, mittels Digital Detox oder Mentalem Training, heißt es seitens der Veranstalter.

Das angebotene Programm ist vielfältig: von unterschiedlichen Meditations- und Entschleunigungsübungen über Befreiung von Ängsten bis hin zu Tanzworkshops, schamanische Meditation, Stimme und Atmung, Trommelreise, Seelenpartner erkennen oder die Familienapotheke aus der Kraft der Natur. Heuer richtet sich der Kongress an die ganze Familie – inklusive Katz’ und Hund.

Die Ausstellung im Kultur Quartier (10 bis ca. 20 Uhr )kann kostenlos besucht werden, für die Vorträge, Workshops und das Abendprogramm gibt es Karten zu kaufen.