Von Kathrin Siller

Innsbruck – Jeder hat sich beim Arzt schon einmal richtig unwohl gefühlt: nicht nur aus Krankheitsgründen, sondern weil obendrein das Gefühl entstand, nicht ernst genommen zu werden, das medizinische Kauderwelsch nicht zu verstehen, oder weil einem eine Diagnose einfach ins Gesicht geknallt wurde. Mangelnde Kommunikation verhindert, dass sich ein Vertrauensverhältnis zwischen Behandelndem und Krankem entwickelt. Die Folge: Frust, unnötige Untersuchungen, abgebrochene Therapien, Fehldiagnosen. Für die Patientensicherheit sind die Konsequenzen dramatisch: Laut Weltgesundheitsorganisation verursacht fehlerhafte Kommunikation weltweit jährlich bis zu 23 Millionen Schadensfälle im Gesundheitswesen.

„Das ärztliche Gespräch ist eine Kunst. Ein gutes muss dabei nicht länger dauern als ein weniger gutes“, bringt es Alexandra Kofler, die Ärztliche Direktorin der Tirol Kliniken, auf den Punkt. „Manchmal können Arzt und Patient bereits nach fünf Minuten in beiderseitigem Verständnis auseinandergehen. Manchmal bleiben Missverständnisse selbst nach einer Stunde noch bestehen.“

Seit 14 Jahren gibt es daher für Innsbrucker Medizinstudenten Praktika für die ärztliche Gesprächsführung (ÄGF). Alexandra Huber ist klinische und Gesundheitspsychologin und lehrt die Studenten in diesen Kursen, welche Gesprächstechniken sie etwa bei einem Anamnesegespräch einsetzen können. Die angehenden Ärzte trainieren dabei auch mit Profischauspielern. „Das Thema zieht sich durch die zwei ersten Drittel des Studiums, allerdings gäbe es noch mehr Bedarf“, so Huber. Für an der Klinik praktizierende Ärzte gibt es laut Kofler einschlägige Kommunikationstrainings, die auch das Ziel verfolgen, „eine Linie reinzubringen“.

Oft sind es banale Dinge, die ein Gespräch zum Erfolg werden lassen: Der Doktor hört aktiv zu, sieht sein Gegenüber an, wiederholt, fasst zusammen, stellt offene Fragen und spricht Emotionen an. Ein „Ich verstehe Sie“ signalisiert Mitgefühl. Die Stimme zu senken, wenn fertig gesprochen wurde, spielt dem Patienten den Ball zu. „Es sollen beide zu Wort kommen. Durch Pausen gibt der Arzt dem Patienten die Möglichkeit, das Gehörte sacken zu lassen und zu reagieren“, erklärt Huber.

Tabuthemen können explizit angesprochen werden („Darf ich darüber vielleicht genauer mit Ihnen reden?“). „Patienten sind oft dankbar, wenn etwas taktvoll beim Namen genannt wird“, hat Huber beobachtet. Als Um und Auf gilt eine verständliche Sprache: „Nach Möglichkeit Fremdwörter vermeiden und lieber mit Bildern oder bildhafter Sprache arbeiten“, rät Huber ihren Studenten.

Vor dem Gespräch gilt es, herauszufinden, wer vor einem sitzt und welche Vorbildung er mitbringt. „Wer schon dreimal eine Computertomographie hatte, muss weniger erklärt bekommen, als jemand, der zum ersten Mal ins Krankenhaus kommt“, nennt die Psychologin ein Beispiel. Während die „Götter in Weiß“ früher kaum in Frage gestellt wurden, kämen die Patienten heute häufig mit einem Sammelsurium an Dr.-Google- oder Zeitungswissen. Viele wollen – ob berechtigt oder nicht – ihren eigenen Willen und ihre Meinung einbringen.

Sich auf das Gespräch vorzubereiten, macht auch auf Patientenseite Sinn. Kofler rät zu einer Checkliste mit Fragen. Und Huber würde Patienten dazu ermutigen, sachliches Feedback zu geben. Sie selbst etwa habe einem Arzt, der während ihres Termins nur in seinen Computer starrte, gesagt, dass sie sich mehr Resonanz und Verständnis wünsche. Er habe ziemlich verdutzt reagiert. Und sie kam wohl nicht wieder.