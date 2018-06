Gesundheit

Tag des Schlafes: Fünf Tipps für eine gute Nacht

Ein Drittel ihres Lebens verbringen Menschen mit Schlafen, doch beinahe die Hälfte der Weltbevölkerung leidet an Schlafstörungen. Der 21. Juni ist der „Tag des Schlafes“. Er wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen, um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig Schlaf für die Gesundheit ist. Birgit Högl, Leiterin des Schlaflabors an der Universitätsklinik für Neurologie in Innsbruck, gibt Tipps für die richtige Nachtruhe.