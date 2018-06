Von Evelin Stark

Innsbruck – Die Eltern trinken, sind gewalttätig, haben psychische Probleme. Das Kind hat Angst, übernimmt die Elternrolle, ist überfordert. Wenn das Zuhause eine Bedrohung für das Wohlergehen eines Kindes oder Jugendlichen darstellt, ist der Schritt in die Fremdbetreuung oftmals die einzige Alternative. Der Schritt hinaus in die Selbstständigkeit ist für die jungen Erwachsenen, die aus dem Heim kommen, eine weitere große Hürde.

Im vergangenen Jahr waren 635 Kinder in Tirol in voller Erziehung außerhalb ihrer Familien. Das heißt: Sie waren bei Pflegefamilien oder in Einrichtungen untergebracht, die Wohngruppen oder betreutes Wohnen anbieten. „Wir haben Kinder ab drei Jahren bis zur Volljährigkeit bei uns“, sagt Reinhard Halder, Geschäftsführer des Jugendlandes in Innsbruck.

Mit insgesamt 75 Plätzen gehört die Einrichtung zu einer der größten der insgesamt rund 20 Träger in Tirol, die den Kindern ein neues Zuhause bieten. Finanziert werden diese durch Tagessätze, die die jeweilige Bezirkshauptmannschaft übernimmt. „Wir bekommen pro Kind einen Tagessatz von 140,70 Euro, mit dem alles vom Wohnen über Therapien bis zur Freizeitgestaltung abgedeckt werden muss“, so Halder.

Dieser Tagessatz hängt von der Größe und dem Angebot der Einrichtung ab. Aber auch vom Bundesland: „Die Tagessätze variieren zwischen den Bundesländern“, sagt Hubert Löffler vom Dachverband österreichischer Kinder- und Jugendeinrichtungen. Weil es insgesamt große Unterschiede zwischen den Ländern gibt, kämpft Löffler mit einer großen Gruppe von Einrichtungen und Experten gegen die vor wenigen Tagen beschlossene „Verländerung“ des Kinder- und Jugendhilfegesetzes.

Eine weitere Sorge stellen die jungen Erwachsenen dar: Ist nämlich einmal die Volljährigkeit erreicht, fallen diese aus dem System und sind auf sich selbst gestellt.

Diese so genannten „Careleaver“ haben es oftmals schwer, den plötzlichen Start ins eigene Leben zu bewerkstelligen. „Es gibt Studien, die belegen, dass sozial schwach integrierte Menschen anfälliger für Krankheiten sind“, sagt Halder. Offiziell haben die jungen Erwachsenen allerdings keinen Anspruch auf Verlängerung ihrer Begleitung.

Deshalb ist das Jugendland gemeinsam mit 18 weiteren Einrichtungen in Tirol, Wien, Kärnten und Vorarlberg als Teil des Projekts „Welcome to Life“ darum bemüht, gruppenspezifische Unterstützung anzubieten. Careleaver erhalten hier individuelle Unterstützung: „Wir bieten unter anderem auch ein Berufstraining im handwerklichen und gastronomischen Bereich an. Das stärkt das Selbstbewusstsein“, so Halder. Infos: www.careleaver.tirol