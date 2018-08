Von Theresa Mair

Es gibt Phasen im Leben einer Frau, die drohen, sie aus der Bahn zu werfen. Die Pubertät ist so eine Zeit zum Beispiel, eine Schwangerschaft kann es sein oder die Phase rund um die Menopause. Gerade bei letzterer kommt manchmal viel zusammen. Die hormonelle Umstellung mit all ihren störenden Begleiterscheinungen – Hitzewallungen, Schlafstörungen oder Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit bis Ängstlichkeit, der sich verändernde Körper zum Beispiel –, aber auch im Umfeld ändert sich viel. Die Kinder fliegen aus, die eigenen Eltern brauchen mehr Unterstützung oder die Paarbeziehung leidet unter dem Lebensumbruch.

Stress verstärkt die Symptome. „Frauen gehen anders mit Stress um als Männer, sie haben andere – sozial gelernte – Werte und es gibt biologische Unterschiede. Wenn – wie in den Wechseljahren – immer weniger Östrogen produziert wird, verändert das Körper und Psyche. Das heißt, es beeinflusst, wie wir denken, fühlen und handeln“, sagt die Gesundheitspsychologin Lydia Berktold aus Innsbruck.

Gleichzeitig ist es ihr wichtig, zu betonen, dass zwei Drittel der Frauen ohne größere Schwierigkeiten durch diese Zeit der Veränderung gehen. Doch was macht das übrige Drittel? „Oft wird nach schnellen Lösungen gesucht. Ich sage: Stopp der Selbstoptimierung, hin zu mehr Selbstverständnis.“ Berktold meint damit, im Wortsinn, mehr Verständnis für sich selbst aufzubringen.

Auf sich selbst zu schauen, in Zeiten, in denen Lifestyle-Blogs und die sehr allgemein gehaltene Ratgeber-Literatur boomen. „Frauen, die psychisch anstehen, sind weder mit defizitorientierten Ratgebern gut bedient noch hilft Bagatellisierung. Man kann nicht alles auf die Hormone schieben“. Wenn Ärzte sagen, dass Wechseljahrsbeschwerden ganz normal seien, stimme das zwar im Vergleich zu anderen Frauen in derselben Phase. Doch für die Frau selber sei dies im Vergleich zu ihrem bisherigen Leben zunächst nicht normal. „Es ist eine Chance, braucht etwas Zeit, Sensibilität und eine interdisziplinäre Herangehensweise gemäß des biopsychosozialen Gesundheitsmodells.“

Stabile Beziehungen helfen, und manchmal ist psychologische Unterstützung sinnvoll. Berktold macht sich die moderne Technik zunutze, um Frauen ein niederschwelliges Gesprächsangebot zu bieten. Über eine geschützte Software in einem virtuellen „Beratungsraum“ coacht sie ratsuchende Frauen kostenpflichtig online. Spurhalten.at heißt die Seite, über die sich die Betroffenen schriftlich an sie wenden können. Berktold antwortet werktags binnen 48 Stunden. Sie nutzt dabei die Vorteile der Schriftlichkeit, das Phänomen, Nähe in der Distanz zu schaffen. „Es geht vorrangig um das Zuhören, Nachfragen und Fokussieren. Die Frauen haben viele Erfahrungen gemacht, unterschiedliche Dinge beschäftigen sie, es gibt Rollenkonflikte, es dreht sich um Selbstwert, Selbstaufopferung und die Frage: ,Mach’ ich das alles mit?‘“, gibt sie Beispiele ihrer Herangehensweise.

Mit Ratschlägen hält sie sich zurück. Im Online-Coaching kann man im Schreiben lernen, Gefühle zu erkennen, neue Ziele zu formulieren und andere Perspektiven einzunehmen. Letztlich schafft es die Frau – unter Anleitung –, selber die Spur zu halten.