Summertime and the livin’ is easy“, heißt es in einem wunderbaren Song von Gesangsdiva Ella Fitzgerald. Doch halt: Von wegen easy – was ist leicht im Sommer? Sicher nicht, ein Mann zu sein. Und zwar ein solcher, der sich tagtäglich anziehen muss für Temperaturen jenseits der 25 Grad. Was soll er aus dem Schrank holen, um nicht schon zur Halbzeit des Tages ein Bad im eigenen Schweiß zu nehmen?

Sommer im Büro ist die Zeit, da man neidvoll gen Süden blickt: Ja, die Italiener, dieses modische Völkchen! Da scheren sich auch die Signori rein gar nichts um althergebrachte Bekleidungsvorschriften. Tragen zum Anzug Sandalen ohne Socken, lassen nackte Haut unter dem Hosenbein hervorlugen, das Hemd aufgeknöpft, stylish, luftdurchlässig und bequem.

Und wir Älpler? Wir könnten das auch, wenn wir uns nur trauten. „Sommerschuhe ohne Socken zum Anzug liegen im Trend“, macht Susanne Haid-Fink den Tiroler Mandern Mut. Schwer angesagt beim Mann sind nach Auskunft der Innsbrucker Modefachfrau Hosen, die früher als „bodenscheu“ abgetan worden wären. „Sie sind schmal geschnitten und enden beim Knöchel, und dieser bleibt nackt. Frauen tragen ja auch keine Socken“, pocht Haid-Fink auf Chancengleichheit.

Wie viel seiner nackten Herrlichkeit soll ein Mann bei sommerlichen Temperaturen sonst noch preisgeben? „Nicht zu viel“, rät Textilgroßhändler Jürgen Bodenseer zur Mäßigung. „Männer sollten viel weniger Haut zeigen als Frauen.“

Nicht zu kurz, nicht zu viel Haut

Kurze Hosen im Businessbereich sind für den Chef der Wirtschaftskammer tabu: „Die gehören in die Freizeit, genau so wie T-Shirts.“ Auch Kurzarmhemden kommen Bodenseer nicht unter das Sommersakko. „Ich trage geschäftlich auch bei hohen Temperaturen Langarm, am besten in Weiß. Die kann man ja hinaufkrempeln.“

Ganz dem eigenen Geschmack will Josef Einwaller das sommerliche Outfit von Männern überlassen. „Kleidung bedeutet Freiheit“, ist Einwaller, Inhaber mehrerer Modegeschäfte, überzeugt. Leinen- oder Baumwollhose, Kurzarmhemd oder Polo, über der Hose getragen, geht für Einwaller als hitzebedingter Dresscode in vielen Jobs durch. Beim Stichwort Socken zeigt er allergische Reaktionen: „Es gibt nichts, das weniger sexy ist als Socken im Sommer.“ Einwallers Vorrat an dieser Fußbekleidung verschwindet jedenfalls schon im April weit hinten in der Kommode.

Wir ziehen Zwischenbilanz: Hose aus luftigem Material, Hemd oder Polo lässig über dem Hosenbund, Sandalen oder Mokassins gerne ohne Socken – so kann sich das Tiroler Mannsbild auf die Straße wagen, ohne dass seine Partnerin verschämt Respektabstand zu ihm hält (Motto: „Der gehört ja gar nicht zu mir“).

Bloß: Wohin mit den unerlässlichen Insignien von Männlichkeit – nicht was Sie jetzt denken – also mit Autoschlüssel, Geldtasche und Handy? In die Hose stecken wäre eine Möglichkeit, doch das drückt beim Sitzen an ziemlich unangenehmer Stelle. „In die Handtasche der Partnerin geben“, rät Frau Haid-Fink. Was aber, wenn diese eigene Wege verfolgt, temporär oder überhaupt? „Ich verwende mein Sakko als Ablagefach“, kommt der praktische Hinweis von Josef Einwaller. Ein guter Grund also, ein Sakko oder eine leichte Jacke mit sich zu tragen, zumindest lässig über die Schulter geworfen.

Handtaschen für Männer haben sich nicht durchgesetzt. An einem Ein-MeterNeunzig-Kasten von einem Mann wirkt so ein Täschchen auch – sagen wir – filigran bis kümmerlich. Dem sportiven Image der Tiroler entsprechend sind Rucksäcke als Tragemedium weit verbreitet. Das reicht vom kleinen Tagessackl bis hin zu sündteurer Designerware. Rucksäcke haben auch den Vorteil, dass man die Hände frei hat: zum Radfahren, Handywischen oder Begrüßen einer lieben Bekanntschaft.

Also Männer: Machen wir uns frei, ziehen wir an, was die Hitze erträglich macht. Tipps für das passende Outfit gibt es auf den Fotos oben. Wir haben genug geschwitzt. (Markus Schramek)