Wien – Anna Ermakova-Becker, Tochter des deutschen Ex-Tennisprofis Boris Becker, modelt bei einem Shoppingevent am 7. September für die Wiener Modemacher und die Wiener Friseure: Die im Rampenlicht aufgewachsene 16-Jährige ist das „1st Face“, das Vorzeigegesicht einer dreiteiligen Mode-Sause im Rahmen der Vogue Fashion‘s Night Out (VFNO) im Goldenen Quartier im Herzen Wiens.

Unter dem Motto „A Global Celebration of Fashion“ („ein weltweites Fest der Mode“) laden zum achten Mal die internationalen Ausgaben der Modezeitschrift in 14 Ländern und 20 Städten zu einer Einkaufsnacht. Im deutschsprachigen Raum findet die VFNO außerdem am 8. September in Berlin und am 9. September in Düsseldorf statt.

100 Meter langer „goldener Laufsteg“

In Wien ist die Veranstaltung zum zweiten Mal zu Gast. Das Goldene Quartier mit dem Areal um Bognergasse, Seitzergasse und den Tuchlaubenhof verwandelt sich in einen rund 100 Meter langen „goldenen Laufsteg“, auf dem österreichische und internationale Designer präsentiert werden.

Die Modemacher und Friseure der Wirtschaftskammer Wien steuern in einem gemeinsamen Projekt drei Programmpunkte bei: die Shows „Das kleine Schwarze - eine Hommage an Audrey Hepburn“, „Haute Couture Cruise Collection“ und „Hairstyles inspired by Philip Treacy“. Im Mittelpunkt steht die neue Dachmarke Mode Wien - Design und Couture.

Lena Hoschek zeigt „The Brits“

Anna Ermakova-Becker soll diese Eventreihe eröffnen. Sie unterstreiche „mit ihrem speziellen Look die innovativen Kreationen“. Ihren ersten großen Laufsteg-Auftritt hatte die uneheliche Tochter von Boris Becker und dem ehemaligen Model Angela Ermakova bei der Berliner Fashion Week 2015: Erst etwas über 14 Jahre alt, sorgte sie für das Label Riani für Blitzlichtgewitter.

Die Modenacht hat aber noch mehr zu bieten: Das italienische Schmucklabel Pomellato präsentiert sich in einer eigenen Show, ehe es „Very british“ wird, wenn die Steirerin Lena Hoschek ihre aktuelle Kollektion „The Brits“ zeigt. Zwischen den Schauen sorgt das Wiener Elektro-Duo Möwe an den Turntabels für Partystimmung. Außerdem gibt es Einkaufsaktionen bei verlängerten Öffnungszeiten der Nobelgeschäfte im Goldenen Quartier. (APA)