Gunnar Berendson ist der Konservative unter den deutschen Modebloggern. Unter dem Titel „Slow Wear“ (slow-wear.de) ist er dem guten Geschmack auf der Spur, der auch morgen noch Gültigkeit hat.

Was ist für Sie der beste Herren-Trend für die Saison Herbst/Winter 2016? Ich rate, nie auf Trends zu setzen und nie dem Geschwafel von Stilberatern zu folgen. Es ist allein wichtig, immer passend zu Wetter und Anlass angezogen zu sein. Und Hightechfasern bitte nur zum Sport. Aber so genannte Trends können durchaus interessant sein, insbesondere, wenn sie nichts mit der Modeindustrie, sondern mit Qualität, Handwerk oder Individualität in der Herrenbekleidung zu tun haben.

Was braucht jeder gut angezogene Mann? Einen eigenen Geschmack, Ruhe und Freunde. Dazu noch einen sehr gut passenden dunkelblauen Anzug, am besten auf Maß von einem richtigen Herrenschneider. Anzüge sind für erwachsene Männer weltweit das beste und vielseitigste Kleidungsstück. Abwechslungsreich durch eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Ich halte Manschettenköpfe noch für ein sehr schönes Accessoire, das auf dezente Weise und sehr individuell den Träger „schmückt“.

Was ist das wichtigste Kleidungsstück in Ihrem Kasten? Ein dunkelblauer dreiteiliger Maßanzug, der in Handarbeit von der Sartoria Colazzo gefertigt wurde. Geht immer und überall.

Wer hat stilistisch gesehen den stärksten Einfluss auf Sie? Donald Duck – immer im Anzug. Und natürlich alle selbst ernannten Stilpäpste – einfach genau das Gegenteil machen.

Der Dandy unter den Modebloggern ist James Andrew. In seinem Blog „What is James wearing?“ (whatisjameswearing.com) inszeniert sich der New Yorker am liebsten selbst als Model.

Der beste Trend für den Winter? Ich folge keinem Trend, aber ich liebe die Mode und ihre Verbindung zur Kunst. Aber den Druck, immer das Aktuellste zu tragen, habe ich nicht.

Was braucht jeder stilvolle Mann? Jeder Mann braucht einen gut geschnittenen Anzug, am besten aus einem Stoff, der das ganze Jahr über passend ist und natürlich gute Schuhe. Und dann am besten noch einen Smoking, dann ist man für alle Fälle gerüstet.

Wer ist Ihr Stil-Vorbild? Alte Hollywood-Größen wie Cary Grant und Fred Astaire, sie hatten einen großartigen Stil. Die Fotografien von Bruce Weber haben mich immer inspiriert und mein absoluter Lieblingsdesigner ist Tom Ford.

In Berlin ist das Team von Styleproofed“ (styleproofed.com) zu Hause und testet und bewertet dort die neuesten Trends. Stellvertretend für das Team haben Moderedakteurin Julia Freitag und ihr Partner Marc Specowius die Fragen beantwortet.

Der beste Herren-Trend für die Saison? Da ja alles, was „neu“ und „trendy“ ist, eigentlich alles schon mal da war, verlassen wir uns auch in dieser Saison auf einen Klassiker ... was ja bei den Herren der Schöpfung tatsächlich auch immer ganz gut geht. Wir sehen weiterhin „Military“ als großen Trendgeber bei der Herrenmode. Und wem es steht, der sollte sich auch mal an einem Military-Mantel versuchen. Großer Kragen, Metallknöpfe, dickes dunkles Wolltuch und Gürtel oder Epauletten sind hier die wichtigsten Details. Unser persönlicher Geheimtipp sind allerdings Wollpullover mit Zip, inspiriert vom klassischen Seemanns-Troyer.

Was braucht jeder gut angezogene Mann? Bereits unsere Großväter sagten, dass man den Gentleman an den gepflegten Händen und den geputzten Schuhen erkennt. Wir sind da gleicher Meinung! Egal, was ein Mann trägt, ein paar gute, gepflegte Boots und eine ordentliche, klassische Armbanduhr, die nicht teuer sein muss, machen den kleinen aber feinen Unterschied.

Ihr liebstes Männerkleidungsstück? Also Frau Freitag luchst ihrem Lebensgefährten (Marc Specowius) jeden Sommer ein Paar klassische, mit viel Mühe und Liebe „zerrockte“ Levis ab, aber die oversized Männer-Bomber und Baseballjacken haben es auch Frau Freitag mächtig angetan. Die tragen wir also beide abwechselnd und nicht erst diesen Winter.

Der stilsicherste Mann der Welt ist ..? Gar keine Frage, eindeutig James Bond. Das gilt für Connery, Lazenby, Moore, Timothy Dalton, Brosnan und Craig ... auch wenn wir Dalton alle doof fanden! (Andrea Wieser)