Von Miriam Hotter

Kitzbühel – „Wollen Sie einen Kaffee.“ Es ist keine Frage, sondern eine höfliche Aufforderung. Schneidermeister Franz Prader will, dass die Besucher länger als nur ein paar Minuten im Geschäft verweilen. Nicht um ein paar Kleider loszuwerden, sondern um mit ihnen am gewaltigen Zuschneidetisch über Politik, das Leben oder Kitzbühel zu philosophieren. Das Geschäft in der Hahnenkammstraße ist zu einer Art Stammtisch geworden. „Es kann sein, dass in der Früh schon zehn Leute da sind“, erzählt der 80-Jährige, während er Schnittmuster zusammenrollt.

1964 machte sich der gebürtige Südtiroler mit ladinischer Abstammung – seine Mutter war im Gardatal beheimatet, sein Vater stammt aus der Nähe von Brixen – mit fünf Schneidern in Kitzbühel selbstständig. Am Anfang fertigte er vor allem Skihosen und seine berühmten Keilhosen an. Schon bald wurden Stars aus aller Welt auf seine Mode aufmerksam. „Romy Schneider war der erste Promi, den ich einkleiden durfte.“ Es folgten Stars wie Arnold Schwarzenegger, Robert Redford und Brooke Shields. Eingerahmte Schnappschüsse mit den prominenten Besuchern zieren die Wände in seinem Geschäft. Ein freies Fleckchen gibt es kaum, wobei eine junge Frau gleich auf mehreren Fotos zu sehen ist. Es ist Praders Tochter, die er vor vielen Jahren verloren hat. „Sie starb bei einer Operation“, erklärt der vierfache Familienvater, der Bescheidenheit als Lebensmotto gewählt hat. „Ich möchte ein normales, einfaches Leben führen.“ Noch heute schneidet Prader jedes Sakko, jeden Blazer und jede Hose selbst zu, bevor er die Stücke seinen Mitarbeitern überlässt.

Auch in Sabine Sommereggers Atelier in der Kitzbüheler Schulgasse wird Teamwork großgeschrieben. „Eine Idee von mir ist, dass Barbies meine Mode präsentieren. Meine Schneiderin und ich haben etliche Stunden damit verbracht, die Kollektion in Mini-Größe zu nähen“, erzählt die 56-Jährige und fischt drei Puppen aus einer Kiste voller „Kens“ und „Barbies“.

Handgefertigte Mode aus Walk (gekochte Wolle) ist, was die Marke Sabine Sommeregger ausmacht. „Ich mag dieses Material, weil es elastisch, atmungsaktiv und temperaturausgleichend ist“, schwärmt die zweifache Mutter mit einem Faible für ausgefallenen Schmuck.

Ihre Karriere startete Sommeregger bei der Kitzbüheler Modefirma Sportalm, bei der sie sich von einer Fließbandarbeiterin zur Designerin hocharbeitete. Mit 20 Jahren brachte sie ihre erste Kollektion heraus. „Das war eine sehr bunte Skikollektion in Petrol, Fuchsia und Maisgelb.“ Nach einer längeren Pause als Malerin vertritt Sommeregger nun seit zehn Jahren ihre eigene Mode-Marke auf Messen und Modenschauen in Deutschland, Zürich, München und Salzburg. „Am Wochenende fahre ich wieder nach Deutschland zu einer Lifestylemesse“, sagt sie. Bei der „My Way“-Messe in Halle wird sie u. a. zusammen mit Peyman Amin (bekannt aus der TV-Show „Germany’s Next Topmodel“) bei einem Modelcontest in der Jury sitzen.

Inzwischen sind Sportalm-Designs Sache von Ulrike Ehrlich, die gemeinsam mit ihrem Vater den Familienbetrieb leitet. Ehrlich wollte schon immer Kollektionen entwerfen. „Ich bin damit groß geworden und in das Thema hineingewachsen“, sagt die Mutter von fünf Kindern.

Seit 1990 ist „Ulli“, wie die Modechefin genannt wird, in der Firma tätig und entwickelte am Anfang Trachten- und Ski-Kollektionen. Seit 2004 ist sie auch für die Modelinie von Sportalm verantwortlich.

Eine Frage, die viele Modefans interessiert, lautet: Wovon lässt sich eine Designerin inspirieren? „Das ist vielfältig, Kunst und Reisen sind gute Quellen aber es sprudelt schon wenn wir diverse Stoffe sehen, dann kommen die Ideen ganz automatisch“, verrät die Kitzbühelerin. Sechs Monate nimmt eine ganze Kollektion in Anspruch, angefangen vom ersten Briefing über Stoffauswahl, Schnittkonstruktion bis hin zum Endergebnis – eine Zeit, die sie offenbar sehr genießt. „Wir dürfen Tag für Tag etwas sehr Schönes machen. Da muss einem das Herz aufgehen.“