Von Helmut Mittermayr

Reutte, Füssen — Lunzen, in der Freizeit auf der Couch abhängen — das war jahrelang eine Lieblingsbeschäftigung der Reuttenerin Jaqueline Maric. Dann lief ihr Andreas Weese über den Weg. Die beiden wurden ein Paar und nach drei Jahren Beziehung gelang es dem Füssener, der in der deutschen Grenzstadt den Fitness- und Freizeitpark LöWe betreibt, seinen geliebten „Couchpotato" in Bewegung zu bringen. Schnell lösten erste Trainingseinheiten echte Begeisterung aus. Jacky, wie sie Freunde rufen, ging in den Athletenmodus über. Zwei Jahre später, vor wenigen Tagen, wurde sie bei ihrem allerersten Antreten in Hockenheim auf Anhieb zur deutschen Bodybuildingmeisterin in der Klasse Frauen Masters Fitnessfigur gekürt. Definition, Muskelaufbau, Symmetrie, Gesamteindruck — die Preisrichter bescheinigten ihr die glänzendste körperliche Gesamtverfassung unter allen Teilnehmerinnen. So die Kurzversion.

In der Langfassung liegen unzählige schwere Gewichte, tägliche Trainingseinheiten, wenig Schlaf, eine absolute Ernährungsumstellung und eiserner Wille dazwischen. „Das war reine Kopfarbeit", sagt die 36-Jährige im TT-Interview. „Nichts ist unmöglich, man kann alles schaffen, wenn man nur will", macht die frischgebackene deutsche Meisterin allen Mut und rückt ihren Partner und Trainer Andreas Weese in den Vordergrund: „Ohne ihn hätte ich das nie geschafft, ich bin ihm total dankbar." Er revanchiert sich umgehend mit: „Sie ist persönlich gewachsen."

Die Außerfernerin, die in ihrer Jugend mit ihrer Familie in Ehrwald lebte, lernte in Reutte bei Schuh-Zangerl Einzelhandelskauffrau und ist schon seit über zehn Jahren bei Plansee in der Produktion im Schichtbetrieb tätig. Sie fühlt sich vital wie nie zuvor. „Früher brauchte ich acht Stunden Schlaf. Heute komme ich mit vier bis fünf Stunden aus." Beginnt ihr Arbeitstag bei Plansee um sechs Uhr mit der Frühschicht, legt sie noch eine persönliche Früh-Frühschicht vor. Ihr Tag fängt dann um 3.30 Uhr an — mit einer Stunde Spinning am Rad im Wohnzimmer. Täglich meist ab 17 Uhr, nur am Sonntag wird geruht, folgen zwei Stunden Kraft- und Posingtraining. „Mit durchaus schweren Gewichten", wie Physiotherapeut Weese anfügt. Der frühere Bodybuilder ist der Spiritus Rector hinter dem Erfolg Marics. Er hat auch ihre Ernährung umgestellt. „Viel Eiweiß, wenig Kohlenhydrate (die Müdemacher) und eine genau berechnete Fettaufnahme pro Tag sind Erfolgsfaktoren, die noch mehr als das Krafttraining bewirken", erklärt der Fachmann. Jacky ist schon einmal im Alter von 20 in ein Fitnessstudio gegangen; das brachte ihr nur wenig. Erst der zweite Anlauf mehr als zehn Jahre später änderte mit einem Mix aus gezieltem Training und richtiger Ernährung alles.

Entzücken. „Vor drei Monaten stieß ich zu Hause einen so lauten Schrei vor dem Schlafzimmerspiegel aus, dass mein Freund angerannt kam. Ich konnte es nicht glauben, als ich an meinem Körper erstmals einen definierten Sixpack erkannte", strahlt die 1,68 m große und 58 kg schwere Athletin, die immer noch völlig perplex über ihren Erfolg ist.

Einen weiteren Schrei könnte sie Ende November in Bochum ausstoßen, sollte ihr dort die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in der Dominikanischen Republik (9. bis 11. Dezember) auch noch gelingen. „Schnell ändern sich die Ziele", räumt sie ein. „Ich will es schaffen!" Ihre Chancen, in der Karibik anzutreten, stehen gut, meint ihr Partner. Dass das Naheverhältnis seine Einschätzung trüben könnte, glaubt er nicht. Denn ein weiterer Schützling Weeses, ein bayerischer Bodybuilder, hat die Qualifikation gerade geschafft.