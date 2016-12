Von Peter Hörhager

Achenkirch – Ruhig, besinnlich – das wird er wohl nicht für die vielen Hoteliers sowie Gastronomen und ihre Angestellten, der 24. Dezember. Sie haben ja dafür zu sorgen, dass ihre Gäste fröhliche und – vor allem – genussvolle Weihnachten erleben. Dies gilt auch für die Familien Gründler in Achenkirch. 16 Punkte bei Gault Millau und damit verbunden zwei Hauben – da dürfen die Erwartungen der Gäste nicht enttäuscht werden. Wobei es nicht alltäglich ist, dass Vater und Sohn gemeinsam am Herd ihres Hotels Alpin stehen, auf dem für die zwei Restaurants (Genießerwirtshaus & „Gründler’s Gourmetstüberl“) kulinarische Köstlichkeiten kreiert werden. „Wir sind ein eingespieltes Team und ergänzen uns bestens“, betont Senior Armin. Junior Alexander ergänzt: „Warum in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah – seit ich 14 Jahre alt bin, arbeite ich an der Seite vom Papa.“ Da er zusätzlich Käsesommelier und seine Karoline gelernte Konditorin sowie Weinsommeliere ist und Mama Margit das Service leitet, kann man zu Recht von einem perfekten Familienbetrieb sprechen.

Die Erfolgsgeschichte der Gründlers begann im Juni 1998. Damals kauften Armin und Margit Gründler das in die Jahre gekommene Hotel, renovierten es und nahmen seither laufend Verbesserungen und Erweiterungen vor. Der Lohn: die Neuklassifizierung von 3 auf 4 Sterne im Hotelbereich. 2007 gab es von Gault Millau die erste Haube, 2012 die zweite. Inzwischen findet sich das Alpin auch im Kreis der „Genießerhotels Österreich“ und – seit 2013 – bei den „JRE Österreich“. Dass sich Armin und Ale­xander Gründler heuer zum zweiten Mal im „Schlemmer Atlas“ eines deutschen Verlags unter den Top 20 Köchen Österreichs finden, darf als weiteres Indiz ihres Könnens gewertet werden.

Und wie wohnen sie, die zwei Kochkünstler? „Einfach, unspektakulär“, lacht Armin Gründler, „unser im Hotel integriertes Domizil besteht aus Wohnzimmer und Schlafzimmer.“ Ähnlich verhielt es sich bei der nächsten Generation. Deren Wohnsituation hat sich allerdings vor drei Wochen grundlegend geändert. „Mit zwei Kindern war die Wohnung einfach zu klein“, erklärt Alexander Gründler. Kurzum: Die Jungen haben sich, zehn Gehminuten vom Hotel entfernt, ein neues Nest gebaut. Im Jenbacher Architekten Bernhard Stoehr fanden sie einen Planer, der ihre Vorstellungen nicht nur umsetzte, sondern auch die Bauaufsicht übernahm. „Unser Haus ist wie wir – unkompliziert, geradlinig, offen“, die Eigendefinition von Alexander Gründler. „Wir haben uns auf Anhieb wohl gefühlt“, ergänzt seine Karoline. Für natürliche Belichtung von früh bis spät sorgt eine die ganze Südseite füllende Glasfront. Vorgelagert: genügend Freiraum für Freiluftaktivitäten. Der Wohn-, Küchen- und Essbereich ist offen, bei der Einrichtung wurde auf heimische Qualitätsarbeit und edle Materialien (etwa den durchgehenden Holzboden) gesetzt. „Modern, aber nicht kurzlebig“, so stuft Karoline das Interieur ein. „Auf überflüssigen Schnickschnack haben wir verzichtet“, merkt sie an. Müßig zu erwähnen, dass heuer erstmals im neuen Haus das Christkind kommt. Allerdings erst, wenn die Arbeit im Restaurant getan ist.

Apropos: Wer nachkochen will, was Gründlers heuer am Heiligen Abend ihren Gästen vorsetzen, hier ist das Menü: Forellencarpaccio mit Kaviar, Apfel & Eiszapfen; Grüne Pfeffersuppe – Feige & Rosmarin; Weihnachtliche Bauernente, Rotkraut, Kastanien, Kartoffelknödel & Kletzenpofesen; „Süßer Winterzauber“ (Schokolade, Mandarine, Nüsse & Birne).