Von Philipp Schwartze

Wattens – Dokumentarfilme und Umweltschutz haben in der Familie Cousteau seit dem berühmten Meeresforscher Jacques-Yves Cousteau Tradition. Auch seine Enkelin Céline Cousteau ist in die Fußstapfen ihres Großvaters getreten. „Ich hatte auch die Wahl, etwas anderes zu machen. Aber es hat sich dann richtig angefühlt“, sagt die 44-Jährige bei der Präsentation erster Ausschnitte aus ihrem neuen Film „Tribes on the edge“ in Wattens.

Bereits mit neun Jahren reiste die US-Amerikanerin mit in den Amazonas. 2007 dann zu Orten, wo bereits ihr Großvater war – u. a. auch in das Javari-Gebiet, wo Stämme von brasilianischen Eingeborenen im Urwald leben. „Drei Jahre später hat mich einer von ihnen gebeten, dort einen Film zu drehen, um ihnen eine Stimme zu geben“, berichtet die Umweltschützerin.

Cousteau willigt ein, kehrt zurück in den Urwald. „Das ist eine Fläche von der Größe Österreichs, vollkommen bewachsen mit Bäumen. Der einzige Weg sich fortzubewegen sind Kanus auf den Flüssen – vorausgesetzt, es gab genug Regen.“

Viele Eingeborene leiden an Hepatitis, einer Krankheit, die von Auswärtigen eingeschleppt worden ist. Die medizinische Versorgung ist schwierig, der Urwald durch Industrievorhaben in Gefahr. „Die Eingeborenen leben im Rhythmus mit der Natur, etwas, das wir verlernt haben, aber von ihnen wieder lernen könnten“, sagt Cousteau. Auch das will sie mit dem Film, in dem sie nah an die Menschen herankommt, erreichen.

Inspiriert von der Balance zwischen den Eingeborenen und der Natur im Amazonas ist auch ihre zweite Schmuckreihe „Tribute to tribe“ entstanden. Diese hat die 44-Jährige gemeinsam mit Swarovski entworfen und auf den Markt gebracht.

Und wie beurteilt eine Weltreisende, die die Hälfte des Jahres unterwegs ist, die aktuelle Lage der Umwelt? „Es gibt viele kleine Projekte, wo brilliante Menschen einen wichtigen Beitrag leisten. Aber ich sehe global auch viel Verschlechterung. Die Frage wird sein, wie versorgen wir die wachsende Weltpopulation, ohne noch mehr Druck auf die Umwelt auszuüben?“ Ob ihr Sohn Felix (4) darüber eines Tages eine Dokumentation drehen wird? „Er kann werden, was er will“, lacht Cousteau.

Zur Info: Die Dokumentation wird u. a. auf Céline Cousteaus Homepage zu sehen sein.