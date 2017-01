Am Ende einer Couture-Show tritt der Modeschöpfer an die Seite des Models, das das Brautkleid trägt und defiliert mit ihr über den Catwalk. Der Braut gebührt das „Grande Finale“, dem Designer der Platz an ihrer Seite. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie sehr es sich bei einem Brautkleid um eine außergewöhnliche Robe handelt. Es ist eben mehr als ein Gewand, wenngleich es selten öfter als einmal getragen wird. An Funktionalität mangelt es dem Brautkleid in aller Regel. Wozu auch? Praktisch kann man auch noch den Rest des Lebens sein. Der Bedarf für das Traumkleid ist auf jeden Fall gegeben und nimmt zu. Im Jahr 2015 schlossen in Tirol 3809 Paare den Bund fürs Leben. Im Vergleich: 2013 waren es knapp 3000 Paare. Das rechnete kürzlich der Congress- und Messe-Direktor Christian Mayerhofer vor. An diesem Wochenende findet nämlich die 26. Ausgabe der „Hochzeiten & Feste“ in der Messe Innsbruck (Halle B) statt.

In der Mode nimmt das Brautkleid nicht nur einen ganz besonderen Platz ein, sondern auch einen seltenen. Die Robe für den schönsten Tag im Leben einer Frau ist als einziges Kleidungsstück nicht so stark den aktuellen Trends ausgesetzt. Dennoch, es tut sich was, weiß die Tiroler Modefachfrau Susanne Prister: „Im kommenden Jahr werden unter anderem mehr Farben im Spiel sein. Das ist schön, denn dann hat die Braut nicht nur weiße und champagnerfarbene Kleider zur Auswahl.“

Sünde statt Unschuld

Pastelltöne haben sich eingeschlichen, ebenso wie Applikationen in starken Farben. Für den provokanten, aber höchst dramatischen Auftritt gibt es sogar Kleider in kräftigem Rot. Man braucht nicht viel Phantasie, um diese modische Botschaft zu dekodieren. Das unschuldige Weiß nimmt keiner mehr ernst. Es ist, als ob die Brautmode diesbezüglich den gesellschaftlichen Weiterentwicklungen hinterherhinkt. Auf der Bridal Fashion Week in New York, wo jährlich die neuesten Trends in Sachen Brautmode gezeigt werden, konnte man im letzten Jahr auch einen Wandel in der Formgebung sehen. Es gab neben dem klassischen Brautkleid auch Hosenanzüge bis hin zu Overalls mit Spitzen-Schleppe zu sehen. „Das ist ein wenig ungewöhnlich, aber nicht weniger romantisch“, versichert Susanne Prister.

Glaubt man dem Magazin Vogue Sposa, immerhin die italienische Bibel der Brautmodenwelt, trägt die zu Vermählende heuer auch gerne bauchfrei, oder „top crop“, wie Insider das nennen. Meistens ist die weibliche Körpermitte dabei aber sanft in transparente Stoffe gehüllt, so viel Keuschheit muss dann doch noch sein. Apropos Körpermitte: Die wird heuer, wenn nicht gar frei gelassen, gerne schön gegürtet. Bei Susanne Prister schmückt ein Perlengürtel die Taille, beim italienischen Brautmodenlabel Bianco Romantico trägt man diesen Sommer Gold um die Hüften, rosa Maschen, oder, ganz lässig, weiße Ledergürtel.

Und wem das alles noch zu kitschig ist, der greift zur Hose. Den weißen Anzug trägt ab jetzt nicht nur Barbies Mann Ken, sondern auch die moderne Braut. Unentschlossene kombinieren einfach, wie beim Label Rosa Clara: unten Hose, darüber rüschenhafte Rockzitate. Lässiger geht’s nicht. (Andrea Wieser)