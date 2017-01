Es ist der Albtraum jeder Braut: Sie steht tränenüberströmt mit verschmierter, schwarzer Wimperntusche schniefend vor dem Altar. Er trägt seit dem Kuss in der Kirche ihren Lippenstift auf dem Mund. Das Ganze schreit nach: Nein, ich will nicht! Am schönsten Tag im Leben eines Paares müssen nicht nur Frisur und Kleid der Braut sitzen, sondern es muss auch das Make-up passen – und um Gottes willen wasser-, wisch- und kussfest sein.

Magdalena Weiler aus Volders weiß, wie wichtig das Thema für Bräute ist. Die 21-Jährige ist Make-up-Artist und Ausbilderin an der Beauty & Fame Academy in München und hat sich u. a. auf Hochzeitsschminken spezialisiert. Ein knallroter Lippenstift ist für sie ein No-Go. Aber: „In erster Linie muss sich die Braut wohlfühlen“, sagt die Tirolerin. Die angehende Ehefrau dürfe nicht verkleidet wirken, sollte aber auch nicht so wie jeden Tag aussehen. Schließlich feiert man nur einmal im Leben Hochzeit (so sollte es zumindest sein).

Blumenkranz trifft Boho-Stil

Derzeit gehe der Trend, so Weiler, hin zu einem dezenten, jugendlichen Style. „Im Moment ist der Hippie-Boho-Stil sehr gefragt. Mit natürlichen Braun-tönen, leichtem Schimmer, Rouge, lockeren Haaren und Blumenkrän-zen.“ Weiler, die in München wohnt, ist seit 2015 selbstständig und bietet ihren Service in ganz Tirol mobil an (www.dieschminkerei.com). Das heißt, sie fährt am Hochzeitstag zur Braut nach Hause oder ins Hotel (falls die Brautleute in Tirol urlauben) bzw. begleitet sie zum Friseur, um die Zukünftige, aber auch Brautmutter oder Brautjungfern zurechtzumachen. „So muss die Braut nicht mehr aus dem Haus und erspart sich zusätzlichen Stress“, erklärt Weiler. Ihr sei es immer sehr wichtig, die Frauen vor dem großen Tag besser kennen zu lernen, mit ihnen zu reden, Fotos von ihnen zu sehen. So bekomme sie ein Gespür für den jeweiligen Typ. Bevor es ernst wird, gibt es dann ein Probe-Make-up.

Bräute im Sprühnebel

Weiler hat sich auf die Airbrush-Technik spezialisiert. Die Vorteile dieser Sprüh- Methode: Das Make-up glänzt nicht (für Fotos wichtig), es ist wisch- und wasserfest und Hautunreinheiten werden problemlos kaschiert. Denn eines ist sicher wie das Amen im Gebet: Pünktlich vor der Hochzeit machen sich Pickelchen oder rote Stressflecken bzw. Fieberblasen vorzugsweise auf den Gesichtern und Dekolletés von Heiratskandidatinnen breit. Den leichten Schmink-Sprühnebel gibt es in verschiedenen Nuancen, die individuell auf den Hauttyp angepasst werden. Dazu noch eine wasserfeste Spezial-Mascara, leichtes Augen-Make-up, falsche Einzelwimpern für den perfekten Augenaufschlag und einen Lippenstift. Fertig. „Der Lippenstift ist im Grunde das Einzige, das Frau auffrischen muss“, so Weiler. Der Rest der Kosmetik sollte Kuss- und Weinattacken den ganzen Tag standhalten.

Wer Magdalena Weiler beim Schminken mit der Airbrush-Technik zusehen will, hat auf der Hochzeitsmesse in Innsbruck heute noch Gelegenheit dazu. (Nicole Strozzi)