Von Alexandra Plank

Innsbruck – Als sich Oliver Lackner vor 20 Jahren ein Tattoo stechen ließ, wurde er von den meisten Leuten in seinem Heimatort schief angesehen. Heute deckt der Tätowierer den praktischen Teil des Grundkurses für die Kunst am Körper am Wifi Tirol ab. „Der große Unterschied zu früher ist der, dass Tattoos gesellschaftsfähig geworden sind. Menschen lassen sich quer durch alle gesellschaftlichen Schichten ein individuelles Statement auf die Haut stechen“, sagt Lehrgangsleiter Lackner. Zum Leidwesen der ausgebildeten Tätowierer hat in den vergangenen Jahren die Zahl der bei Insidern als „Kellertätowierer“ bezeichneten ungelernten Kräfte drastisch zugenommen. „Leider ist es so, dass das Werkzeug, wenn man nicht auf Qualität setzt, schon um rund 100 Euro zu haben ist. Alle, die sich in ungeschulte Hände begeben, sollten aber wissen, dass sie auch damit rechnen müssen, dass das Ergebnis katastrophal ist“, erklärt der Profi. Auch wenn es heute die Möglichkeit gebe, darüberzutätowieren und von Hautärzten Tattoos auch entfernt werden können, sei ein Tattoo immer noch etwas für die Ewigkeit.

Im November haben 12 Tiroler den Kurs am Wifi Tirol begonnen, damit wurde die maximal mögliche Teilnehmerzahl erreicht. „Interessanterweise beginnen mehr Frauen mit dem Kurs. Hier ist das Bewusstsein, dass es sich hier um ein Handwerk handelt, das man erlernen muss, offenbar größer“, sagt Lackner. Besonderer Wert wird bei der Ausbildung sowohl auf die zeichnerische Begabung als auch auf die Thematik Gesundheit gelegt (siehe Artikel rechts).

Die grundsätzliche Überlegung, Tätowieren aufgrund der Komplexität des nötigen Wissens als mehrjährige Lehre anzubieten, scheiterte daran, dass Jugendliche erst ab 18 Jahren den Beruf ausüben dürfen, der sprichwörtlich unter die Haut geht. Der Kurs richte sich nach den in Österreich gültigen Erfordernissen. „Damit werden die jungen Leute aus der Illegalität geholt. Bis man das Tätowieren aber richtig beherrscht, dauert es auch nach dem Kurs noch viele Jahre“, so Lackner.

Zentral sei auch, die Kunden wirklich umfassend aufzuklären. „Zur Zeit ist es etwa total modern bei den Jugendlichen, sich die Finger und den Hals tätowieren zu lassen. Ich mache das nicht“, sagt er. Warum? Einfach deshalb, weil sich die jungen Menschen dadurch Zukunftschancen verbauen würden, erklärt Lackner. „In einer Bank hat man auch heute noch mit einem sichtbaren Tattoo keine Chancen“, weiß der Experte. Er weist auch darauf hin, dass das Stechen von Tattoos per Gesetz eine schwere Körperverletzung ist, allerdings mit dem Einverständnis des zu Verschönernden. Die Hygiene sei das Um und Auf bei dieser Verletzung der Haut. Auch darauf wird im Kurs speziell Wert gelegt.

Information: Der nächste Kurs startet am 24. März. Am 2. März gibt es einen Infoabend, Anwesenheit ist Pflicht. Es müssen zehn eigene Zeichnungen mitgebracht werden. „Wir wählen genau aus, wen wir nehmen, es hat keinen Sinn, Leute auszubilden, die zeichnerisch nicht talentiert sind“, sagt Lackner. Der Kurs kostet stolze 3600 Euro, um Bildungsgeld des Landes kann angesucht werden. Alles Wissenswerte findet man auf www.tirol.wifi.at