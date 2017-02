Mirjam Poppeller, 18, aus Hall

Wie sieht dein Plan für den Tag des Opernballs aus?

Ich werde mir vielleicht etwas die Stadt ansehen. Dann geht es noch zum Friseur. Wir werden uns wohl auch schon recht früh treffen, uns bald herrichten, vielleicht noch mal den Ablauf durchgehen.

Was hast du alles für den Ball in deinen Koffer gepackt?

Natürlich das weiße Ballkleid. Das hat meine Oma genäht und meine Mutter schon getragen. Auch ich habe damit schon auf einem anderen Ball debütiert. Dann noch die weißen Handschuhe, weiße Schuhe und Schmuck.

Wieso machst du beim Opernball eigentlich mit?

Ich habe schon als Kind immer den Ball im Fernsehen geschaut. Schon damals fand ich die weißen Handschuhe, Kleider und Kronen schön, es war also schon immer ein Kindheitstraum von mir. Dann hat mein Tanzpartner gefragt, ob wir es nicht versuchen wollen, und es hat geklappt. Jetzt wird dieser Kindheitstraum tatsächlich wahr.

Auf was freust du dich besonders?

Am allermeisten freue ich mich auf den Moment, wenn wir einziehen, mit dem weißen Kleid und der Krone, und den Ball eröffnen. Wir arbeiten viele Stunden auf dieses besondere Erlebnis hin.

Wie hat dein Umfeld auf deine Teilnahme reagiert?

Meine Verwandten und Freunde waren erst mal total überrascht. Aber sie haben sich auch für mich gefreut, besonders meine Großeltern. Und auch ich freue mich bereits total auf den Opernball.

Andreas Jehle, 18, aus Absam

Was macht für dich die Faszination Opernball aus?

Ich habe den Ball immer mit der ganzen Familie geschaut, besonders für meine Großeltern ist das immer ein Highlight. Meine Tanzpartnerin und ich haben uns dann beworben und sind positiv überrascht, dass es auch geklappt hat.

Die Kleidung ist nicht gerade alltäglich. Wie hast du sie dir organisiert?

Ja, so was hat man nicht so einfach daheim. Den Frack leihe ich mir deshalb bei einem Kleiderverleih in Wien. Dann mussten noch die schwarzen Lackschuhe und weißen Handschuhe gekauft werden.

Wie steht es denn derzeit um deine Aufregung?

Wir sind schon sehr gespannt, wie das mit den drei Proben gehen wird. Die ganze Choreographie in der kurzen Zeit zu lernen, sich die Schritte zu merken und zu perfektionieren ... aber ich bin sicher, dass es gutgehen wird. Ist aber natürlich schon etwas anderes, eine ganz andere Kategorie als der Polai- oder Wirtschaftsball, auf denen ich debütiert habe.

Was wäre das Schlimmste, das passieren könnte?

Natürlich wenn etwas bei der Polonaise schiefgeht. Oder wenn die Kleidung auf der Fahrt zum Ball dreckig wird.

Freust du dich auf die anderen Debütanten?

Auf jeden Fall, das wird bei den Proben jetzt sehr spannend, endlich mal die anderen Debütanten kennen zu lernen. Man kann dort vielleicht Kontakte knüpfen, Freundschaften schließen, die auch über das eigene Bundesland hinausgehen.

Lena-Maria Riedler, 19, aus Baumkirchen

Wie bist du zum Debütieren gekommen?

Ich habe mit der Mirjam (Poppeller, Anm.) ferial gearbeitet. Da meinten wir, es wäre doch cool, beim Ball mitzumachen. Ich habe auch Turniere getanzt und die Zertifikate zur Bewerbung eingeschickt, die Debütanten aus den Bundesländern müssen ja nicht vortanzen. Dann hieß es lange warten, bis Ende November die Zusage kam.

Wie finanzierst du dieses nicht gerade günstige Erlebnis?

Ich bekomme etwas Geld von meinen Eltern. Und wir versuchen, es auf der günstigsten Schiene zu machen: Ich trage das Hochzeitskleid meiner Mama und wohne bei Bekannten in Wien. Es kostet einen Haufen Geld, aber das ist ein einmaliges Erlebnis, da kann man sich etwas gönnen.

Fühlst du dich fit für den Ball?

Wir starten erst jetzt mit den Proben. Noch kennen wir die Schritte nicht, da denkt man schon, dass das wenig Zeit ist. Aber die Organisatoren haben jahrelange Erfahrung. Wir werden das schaffen.

Bist du am Ende des Abends froh, wenn du die Tanzschuhe wieder ausziehen kannst?

Ja schon, es wird eine lange Nacht. Aber sicher ganz toll, mit so vielen Eindrücken. Da möchte ich überall etwas mitkriegen.

Gibt es jemanden, den du treffen willst?

Niemand Bestimmtes. Aber das ganze Drumherum, die High Society. Da bin ich gespannt, ob man die näher sieht oder nur aus der Ferne.