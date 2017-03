Der letzte Schrei im Netz ist das Netz. Auf den Mode- Seiten im Internet finden sich unzählige Bilder von den gelöcherten Strümpfen.

Stars wie die US-Schwestern Kim Kardashian und Kendall Jenner oder die Musikerinnen Gwen Stefani und Miley Cyrus werden auf den Straßen in Netzstrumpfhosen abgelichtet oder veröffentlichen selbst Fotos davon in den sozialen Netzwerken. Am Laufsteg tragen Models den aufregenden Beinschmeichler unter den neuesten Kreationen. Das erotische Accessoire bestimmter Nachtvögel und -stunden avanciert zum alltagstauglichen Begleiter während des Tages.

Die Promis und Blogger gehen mit dem wenigen Stoff aber sparsam um. Die Dosis macht nicht nur das Gift, sondern auch diese Modeerscheinung. Die schwarze Netzstrumpfhose wird unter einer zerrissenen Jeans angezogen und lugt nur an manchen Stellen, am Oberschenkel, dem Knie und an den Knöcheln, hervor. Auffallen durch Aufblitzen lautet die Devise.

Wer es gewagter will, der zieht die Strumpfhose über den Hosenbund und trägt ein bauchfreies Leibchen, „Crop Top“, dazu. Kim Kardashian verzichtete für ein Bild auf Instagram sogar ganz auf das Oberteil. Jeans, Netz und viel nackte Haut bescherten ihr mehr als 1,5 Millionen virtuelle Komplimente. Seitdem sind dem Trend viele ins Netz gegangen. Das Versteckspiel in Rautenmustern ist so modern wie nie.

Ein neuer alter Renner, um genau zu sein. Durch Supermodel Twiggy und ihre Miniröcke wurden die Netzstrümpfe nämlich schon in den 1960er-Jahren berühmt-berüchtigt. Die Londoner Designerin und Rebellin Vivienne Westwood nutzte sie für ihre Punk-Mode. Popstar Madonna wollte mit ihnen dann in den 1990er-Jahren für Aufsehen und Aufregung sorgen. Das rebellische Image haben die Netzstrümpfe heutzutage abgelegt. Geschäftsfrauen wie modebewusste Mädchen und Ewig-Junggebliebene lassen sich gerne einfangen.

Neuerdings gibt es Söckchen und Kniestrümpfe in Netzoptik. Diese werden ebenfalls mit Jeans, High Heels oder Sneakers kombiniert. Schwarz ist dabei nicht die einzig angesagte Farbe. Die angesagten Strümpfe gibt es jetzt auch in zartem Rosa, Hauttönen, Weiß, Grau oder in grellem Grün, Türkis und Rot. Mutig müssen Frauen dafür zweifelsohne sein.

Wer bei dem Trend eher an kalte Beine als an Coolness denkt, der kann eine dünne, hautfarbene Strumpfhose (10/20 DEN) darunter tragen. Das fällt nicht weiter auf, dafür die Trägerin umso mehr.

Halb Verhüllung, halb Offenbarung, der eine oder andere Blick geht dabei sicher ins Netz. (Deborah Darnhofer)