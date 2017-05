Das Time Magazin wählte das belgische Model Hanne Gaby Odiele zu den wichtigsten „Führern der nächsten Generation“. Seit über zehn Jahren ist die 28-Jährige nicht mehr aus dem Mode-Business wegzudenken. Die Designer von Yves Saint Laurent oder Prada reißen sich um die charismatische Frau mit dem knabenhaften Look.

Im Interview mit USA Today brach die Belgierin kürzlich mit einem Tabu. „Ich bin übrigens intersexuell!“, ließ sie ihre Fans wissen. Hanne wurde mit männlichen XY-Chromosomen sowie internen Hoden geboren und als Kind – ohne Mitspracherecht – zum Mädchen umoperiert. Nun kämpft sie für die Wahlfreiheit interidenter Menschen. In der heutigen Zeit müsse es vollkommen in Ordnung sein, darüber zu sprechen, sagt sie. Es sollte keine große Sache mehr sein.

Sollte es tatsächlich. Wenn es um Toleranz geht, ist man im Mode-Universum der restlichen Welt einen Schritt voraus. Anstatt in Schwarz und Weiß denkt man hier bunt. Längst ist es in der Branche anerkannt „anders“ zu sein. Diversität wird zelebriert, Schönheit ist keine Frage des Geschlechts. Vielmehr eine Frage der Ausstrahlung.

Jemand, der immer schon auf die Meinung der anderen gepfiffen hat, ist der gebürtige Bosnier Andrej Pejic. Pejic zählt zu den ersten Transgender-Models, die international erfolgreich Karriere machten und sowohl Männer- als auch Damenmode präsentierten. 2014 ließ sich Andrej zur Frau operieren, heißt jetzt Andreja und ebnete damit den Weg für viele andere Transmodels.

Steigende Anfrage in Tirol

Die Brasilianerin Valentina Sampaio schrieb im März Modegeschichte und schaffte es als erstes Transgender-Mannequin auf die Titelseite der französischen Vogue. Außerdem ist die 22-Jährige „Botschafterin“ des Kosmetikkonzerns L’Oreal. Auch Anjali Lama gelang eine Premiere. Lama, die als Bub mit dem Namen Nabin Waiba in einem nepalesischen Dorf geboren wurde, lief heuer als Model über den Laufsteg der größten Modever­anstaltung in Indien. Und nicht zuletzt schafften es mit der 20-jährigen Giuliana und der 19-jährigen Melina heuer zwei Transgender-Models in die engere Auswahl von Heidi Klums Casting-Show „Germany’s next Topmodel“.

Während interidente Menschen mit beiden Geschlechtsmerkmalen zur Welt kommen, können sich transidente Menschen mit ihrem biologischen Geschlecht nicht identifizieren. Wie viele Transmänner und -frauen es weltweit gibt, lässt sich nur schwer beantworten und spiegelt genau die Unwissenheit wider, die diese Thematik umhüllt. Es existieren nur auffallend wenige Studien. Und bis heute gibt es keine gesicherte Erklärung, wodurch Transidentität entsteht. Die Innsbrucker Psychotherapeutin Alexandra Sekerovic sagt dazu: „Es gibt keine aussagekräftigen aktuellen Zahlen. Allerdings bemerken meine Kollegen und ich, dass immer mehr Menschen auch in Tirol das Geschlecht wechseln.“ Betroffene wagen es, sich zu öffnen. Was auch an der ganzen Publicity liegt und daran, dass die Mode- und Promi-Welt sehr liberal mit dem Thema umgeht. Die ältere Generation habe diesbezüglich nur Ablehnung, mitunter sogar Ekel und Aggressivität, erlebt.

Die neue Generation ist dabei, zu erkennen, dass sich Menschen nicht in Schubladen stecken lassen. Der Begriff Transsexualität sei, so Sekerovic, übrigens längst veraltet. Die Sexualität spiele keine Rolle. Es gehe nicht darum, wer wen begehrt, sondern darum, wer ich bin. „Im Laufe meiner Arbeit mit trans­identen Menschen habe ich eines verstanden: So lässt es sich nicht leben“, sagt Sekerovic. Man muss seiner Identität nachgehen, sonst wird man krank. „Transidentität ist keine Krankheit“, unterstreicht Verena Berger-Kolb, Vorsitzende des Tiroler Landesverbandes für Psychotherapie (TLP). Krank mache der Spannungszustand, der entsteht, wenn das angeborene Geschlecht nicht mit dem gefühlten übereinstimmt. Oft verursache dieser Spannungszustand zusätzlich Depressionen, Ängste, Suchterkrankungen oder Essstörungen, bis hin zur Suizidalität. Betroffen seien Menschen jeden Alters, vom Teen­ager bis zum Pensionisten. Studien, die besagen, es würden sich mehr Männer wünschen, Frau zu sein, kann Sekerovic nicht bestätigen. „Transmänner fallen vielleicht einfach weniger auf, weil es in unserer Gesellschaft eher akzeptiert wird, wenn sich Frauen burschikos kleiden, als dass Männer Frauenkleider tragen. Die Umwandlung von Frau zu Mann ist für Laien auf den ersten Blick heute kaum mehr erkennbar“, weiß die Psychotherapeutin.

Fakt ist, dass jeder betroffen sein kann, vom Teenager bis zum Pensionisten. Oft ist eine Transidentität schon als Kind spürbar, sie wird vor allem in der Pubertät, in der sich die Geschlechtsmerkmale entwickeln, ein riesiger Stress. „Wenn Eltern ihre Kinder so akzeptieren, wie sie sind, ist das unglaublich viel wert, betont die Psychotherapeutin. Die meisten Kinder durchlaufen eine Phase, während der sie die Rolle des anderen Geschlechts einnehmen. Doch bei transidenten Kindern ist der Wunsch permanent da, so Sekerovic. Eine frühzeitige Abklärung ist daher wichtig.

„Man hat heute die Möglichkeit, durch Hormone die Pubertät zu stoppen, um ein, zwei Jahre zu gewinnen“, erklärt Sekerovic. Bei den biologischen Burschen könnte man so z. B. die Entwicklung des typisch männlichen Kieferknochens oder den Stimmbruch verhindern. Doch: „Nur bei ca. 12–25 % bleibt die Trans­identität auch nach der Pubertät bestehen“, sagt Sekerovic. Mit einer vorschnellen Hormongabe könnte man auch Schaden anrichten.

Für alle, die sich ihrer Entscheidung ganz sicher sind, ist die geschlechtsangleichende Operation der wohl entscheidendste Schritt. Die „Realitätsprüfung“, bei der man für eine gewisse Zeit als Mann oder Frau leben musste, gibt es heute nicht mehr. Für den Start zur Hormongabe braucht es die Diagnose von Psychotherapeut, klinischem Psychologen und Psychiater. Bis zur OP vergehen in etwa zwei Jahre. Dieser Prozess kann aufgrund der Hormone oft krisenhaft verlaufen und sollte begleitet werden. „Uns geht es darum, die psychische und soziale Situation zu verbessen. Allerdings ist die Zahl der Tiroler Modellplätze für eine begleitende Psychotherapie sehr beschränkt“, bedauert Berger-Kolb.

Viele der Klienten hätten Angst vor dem Eingriff, der höchstes chirurgisches Können erfordert. Und dennoch nehmen die meisten diesen steinigen Weg in Kauf. Denn trotz positiver PR und steigender Toleranz im Mode-Business stößt man immer wieder auf Diskriminierung. So hat die US-Regierung von Präsident Donald Trump eine Richtlinie von Barack Obama zur freien Wahl von Toiletten und Umkleideräumen durch Transgender an öffentlichen Schulen rückgängig gemacht. In Madrid sorgte kürzlich ein orangefarbener Bus für Aufsehen, auf dem stand: „Wenn Du als Mann geboren wurdest, bist Du ein Mann. Wenn Du eine Frau bist, wirst Du immer eine Frau bleiben.“

Models wie Odiele oder Sampaio lassen sich davon nicht beirren und wollen weiter jungen Menschen durch ihren Gang an die Öffentlichkeit Mut machen. „Ich betrachte das nicht als einen Fehler oder eine Anomalie“, sagt etwa Valentina Sampaio. Jeder ist, wie er ist.“ (Nicole Strozzi)