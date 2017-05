Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Punkt 19 Uhr versammelt sich die Familie am Esstisch. Die Kinder decken auf, reichen Teller, Besteck und Gläser umher. Die Mutter bringt das dampfende Essen. Alle setzen sich hin, essen und unterhalten sich in Ruhe.

Das Bild scheint eines aus vergangenen Tagen. Der stressige Alltag sowie unterschiedliche Arbeits- und Schulzeiten funken in der modernen Zeit dazwischen. Der Esstisch verwaist. Ein Brot schnell im Gehen, eine Tiefkühlpizza vor dem Fernseher. Doch trotz der „Beschleunigung des Alltags“, wie es Glasbläserin Barbara Votik ausdrückt, scheinen für Tisch, Essen und Esser neue Zeiten angebrochen.

„Der Alltag ist beschleunigt. Doch das Bedürfnis nach einem gemeinsamen Mahl und nach Selber-Kochen ist da. Kochen hat für viele wieder kreatives Potenzial“, ist die 48-Jährige überzeugt. Vor allem am Wochenende würden sich die Menschen dem wieder widmen. Die Glasbläserin bezeichnet sich als „Gefangene der Alltagshektik“ und findet nicht immer Zeit für ein schönes Mahl. Doch mit ihrer Arbeit beschäftigt sie sich damit.

Votik hat sich vor zehn Jahren in ihrem Haus in Obsteig eine Werkstatt eingerichtet und auf Gläser spezialisiert. Mit ihrem „Schnackör“ – einem Wendeglas, das Schnaps- und Likörglas in einem ist –, gewann sie drei Designpreise. Nicht nur Jurymitglieder wurden auf sie aufmerksam. „Weil es nicht mehr allgegenwärtig ist, sind Handwerker zu einer Kuriosität geworden. Das schürt Neugierde. Ich stelle fest, dass junge Leute sich dafür interessieren und nachfragen, wie und warum etwas so gemacht wird.“

Zusammen mit Töpfer Thomas Berktold aus Innsbruck und Weberin Regina Knoflach aus Patsch hat es Votik von der Werkstatt ins Esszimmer verschlagen. Die drei haben am vergangenen Wochenende in Innsbruck ihr eigenes Süppchen gekocht. Unter dem Titel „auf ge deckt“ luden Votik, Knoflach und Berktold zur gemeinsamen Ausstellung. Sie deckten auf und stellten in den Mittelpunkt, was ihnen zufolge viele wieder hochleben lassen: Tischkultur. „Man trifft sich am Tisch, schmückt ihn, nimmt Nahrung zu sich und hat Freude daran. Mit einer Tischkultur zelebriert man den Moment und beschäftigt sich damit“, erklärt Berktold.

Der 48-Jährige nimmt sich jeden Abend Zeit für seine Familie und fürs gemeinsame Essen. Ein Handy hat am Tisch keinen Platz. Seine Kinder würden begeistert mitmachen. Berktold töpfert seit 20 Jahren und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. „Mein Porzellan ist unauffällig, soll aber den Akt der Nahrungsaufnahme positiv unterstützen. Zu mir in die Werkstatt kommen vermehrt junge Leute, die individuelles Geschirr haben wollen.“

Den Ruf nach Individualität, mit dem paradoxerweise immer mehr große Möbelketten werben, kann auch Knoflach von ihrem Webstuhl aus hören. Die Patscherin hat sich in Igls im Vorjahr eine Werkstatt eingerichtet. Tischwäsche fertigt sie am meisten an. „Ich möchte traditionelles Handwerk weiterführen, aber in moderner Weise. Das findet Anklang.“

Dass der unweigerlich höhere Preis ihre Suppe sprichwörtlich versalzen könnte, glauben die Handwerker nicht. Natürlich sei es nicht für jeden leistbar und Industrieware daher auch passabel. Doch die drei spüren, dass der Wert des Essens steigt und damit der Wert der Lebensmittel und eines schön gedeckten Tisches. Wer selbst kocht, will es auch präsentieren, meint Votik.

Die Ausstellung haben die drei übrigens – wie sollte es anders sein – am Esstisch konzipiert. „Am Tisch fügt sich alles gut. Beim Essen finden die unterschiedlichsten Leute und Geschmäcker zusammen“, sagt Knoflach.