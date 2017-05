Die Geschichte von der Schönheit und Manish Arora begann früh: „Ich hatte schon als Kind sehr viel Interesse für Mode, aber auch für Kunst und Kino“, erinnert sich Manish Arora. Es sei eher ein Zufall gewesen, dass er dann bei der Mode gelandet ist. Genauso gut hätte er sich eine andere Kunstform vorstellen können. Gerade war der Weltstar der indischen De­signszene zu Besuch in Tirol. Er kreierte für Swarovski Kunstbühnen und Schaufens­ter in Inns­bruck, Wattens sowie Wien und übte sich mit seinen Installationen im Grenzgang zwischen mehreren Kunstformen. Der Besucher bekommt funkelnde Tiere inmitten eines mystischen Regenwalds zu sehen, den pinke Eulen und riesige Orang-Utans bewohnen. Aus fantasievollen Drucken und Stickereien gestaltete Arora utopische Traumlandschaften. Das Motto: „Life ist beautiful.“

Ein Leitsatz, den der indische Kreative (44) als Botschaft in die Welt hinaustragen will. „Es ist der Leitgedanken für meine ganze Arbeit. Das Leben ist schön und ich will es feiern.“ Aroras Mode-Entwürfe bestechen durch ihre theatrale Kraft. Da wird nicht nur die Schönheit des Lebens gefeiert, sondern auch die Kraft und Opulenz der Farben. Ein Aspekt, der Manish Arora selbst so gar nicht bewusst war: „Farbe, darauf werde ich in Europa immer angesprochen. Aber, um ehrlich zu sein, darüber habe ich wenig nachgedacht, bis ich hierherkam.“

Sein Weg von Indien, wo er 1997 sein eigenes Label gründete, führte den Designer 2005 vielleicht nicht zufällig zuerst über die Miami Fashion Week, jener Stadt in den USA, die fürs Grelle so gerne zu haben ist. Seit zehn Jahren hat er sich nun in Paris etabliert, dem Olymp der Cou­ture. Er arbeitete unter anderem für Paco Rabanne und eröffnete seinen eigenen Store. Und lernte einiges von den Französinnen und ihrem legendären Chic: „Sie lehren dich, wo die stilistische Grenze liegt. Wenn du diese überschreitest, wird es schnell lächerlich, das habe ich von den Französinnen gelernt.“

Ein markantes Merkmal seines Stils ist der Humor. Er ist ihm an der Nasenspitze anzusehen und spiegelt sich im Blitzen seiner Augen, das sein Gegenüber warnt. Gleich könnte der nächste Spruch kommen oder ein Haken im Gespräch. Er spricht, wie immer schnell, wenn er sagt: „Humor ist Teil unseres Lebens. Er ist Teil meiner Arbeit und meiner Persönlichkeit. Man muss über sich selber lachen können, um sich über andere lustig machen zu dürfen.“

Aroras „genähten Witz“ hat man auch im Show-Business erhört und verstanden. Zahlreiche Musikerinnen zählen zu seinen Fans, wissend, dass ein Manish-Arora-Kleid ein garantierter Aufreger auf dem Red Carpet sein wird.

Für den Designer selbst ist das schön, aber kein forcierter Erfolg. „Ich habe sicher keine PR-Abteilung, die den Stars die Kleider schickt“, kommentiert er die Tatsache, dass die Musikerinnen Katy Perry, Lady Gaga oder Nicki Minaj regelmäßig seine Roben tragen. „Im Fall von Katy Perry wusste ich zum Beispiel gar nicht, wer sie ist. Meine PR-Agenten haben mir dann erklärt, dass sie sehr berühmt ist.“ Der Promi-Zirkus interessiert Manish Arora sowieso sehr wenig. Wenn der Designer zu seiner Fashion-Show in Paris ladet, „sind die Kleider die Stars, nicht das Publikum“. Diese Woche war Manish Arora aber auch in Tirol, um beim Designer Talk in den Swarovski Kristallwelten eine ganz andere Seite seiner Arbeit zu zeigen. Er führte den Kurzfilm „Holi Holy“ vor, der das Drama der Witwen von Varanasi thematisiert. Es ist die Geschichte indischer Frauen, die nach dem Tod ihrer Ehemänner – als Unheilbringerinnen verdammt – nur noch am Rande der Gesellschaft existieren dürfen. Als politischen Designer würde er sich aufgrund solcher Stellungnahmen zu seinem Heimatland aber nicht bezeichnen: „Nein, überhaupt nicht. Aber ich möchte ausdrücken, was ich gerade fühle und ich habe keine Angst, heikle Themen anzufassen.“ (Andrea Wieser)