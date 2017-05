München – Jared Leto soll der stylischste Mann 2017 sein. Das Magazin „GQ Gentlemen‘s Quarterly“ hat die bestgekleideten Männer der Welt gewählt und den singenden Schauspieler an die Spitze gesetzt. Platz zwei und drei belegen Designer Tom Ford und Schauspieler Eddie Redmayne, wie der morgen, Donnerstag, erscheinenden aktuellen Ausgabe zu entnehmen ist.

„Authentizität ist immer spannend, die fällt auf“, sagte Leto im Interview mit „GQ“. Seine Inspirationsquellen seien Größen wie Michael Jackson, Andy Warhol oder Steve Jobs. Leto selbst „experimentiert mit den Stilen“ und „feilt permanent an seinem Look“, begründetet die Chefredaktion des Magazins die Entscheidung.

In diesem Jahr wurde außerdem die Top Ten der „Best-Dressed-Männer“ in divesen Kategorien gewählt. Beim Sport belegte Fußballer David Beckham den ersten Rang, in der Sparte Musik setzte sich Rapper Drake durch, unter den Politikern ist demnach der kanadische Premierminister Justin Trudeau am besten gekleidet. In der Rubrik „Best Undressed“ schaffte es Schauspieler Zac Efron auf den ersten Platz. (APA)