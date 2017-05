Von Edith Schlocker

Innsbruck – „Österreich ist ein wachsendes Land“, bringt der Wiener Demograph Heinz Fassmann die Frage nach unserer Zukunft auf den Punkt. Wobei auch bei uns der globale Trend, von peripheren Gegenden in größere Städte zu ziehen, zu beachten ist. Von Einheimischen genauso wie EU-Bürgern und Menschen aus Drittstaaten von den USA bis zu den Flüchtlingen aus Afghanistan, dem Nahen Osten oder Afrika. Wobei bereits heute fast ein Fünftel der Österreicher Migrationshintergrund haben. Tendenz steigend.

Zuwanderung ist allerdings nicht Zuwanderung, sagt Fassmann. Ein Faktum, das auch ganz wesentlich den Wohnungsmarkt betrifft. Wobei dem Riesenproblem, Asylberechtigte menschenwürdig unterzubringen, kaum beizukommen sei. Aber auch bei den Einheimischen ändern sich die Wohngewohnheiten. Es gibt immer mehr Singles in allen Altersstufen, immer mehr Zweitwohnungen. Womit Fassmann die Tatsache erklärt, dass die Zahl der Haushalte stärker wächst als die Bevölkerung.

Die pluralistische, zunehmend alternde Gesellschaft braucht Wohnungen, die für ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Etwa betreute Wohnformen für die ganz Jungen und die ganz Alten, Möglichkeiten für ein Wohnen auf Zeit, autofreie bzw. nachhaltig gebaute Siedlungen. Fassmann warnt davor, ethnisch und sozial homogene Großwohnanlagen am Stadtrand zu bauen. Sei ein Miteinander-Leben doch das beste Rezept gegen die Bildung problematischer Parallelgesellschaften.

Eine Problematik, die der Direktor der Neuen Heimat, Hannes Gschwendtner, aus seiner täglichen Arbeit kennt. Um trotz vieler Widerstände die innere Verdichtung gewachsener Siedlungsräume als Herausforderung anzunehmen. Besonders im stark wachsenden Zentralraum Innsbruck, dessen weniger noch freier Raum nicht komplett zugebaut werden sollte. Als Lösung bietet sich die Sanierung von Altbeständen an, wobei es sich der sensiblen Frage zu stellen gilt, was baukulturell erhaltenswert ist und was für eine Neubebauung freigegeben werden kann. Woraus sich große soziologische Probleme ergeben, so Gschwentner, etwa wenn es darum geht, Uraltmieter davon zu überzeugen, sich von ihren Wohnungen, in denen sie seit Jahrzehnten leben, zu trennen.

Als Musterbeispiel, wie man den Spagat zwischen Sanieren und Neubauen schaffen kann, führte Gschwendtner die Innsbrucker Südtiroler Siedlung vor. 70 Prozent der zwischen 1939 und 1942 gebauten Häuser wurden saniert, der Rest abgerissen und die alten Strukturen sensibel weiterdenkend neu gebaut. Wobei in einer ersten Baustufe statt bisher 72 nun 145 neue – wesentliche komfortablere und nicht wesentlich teurere – Wohnungen entstanden sind.