Von Nicole Strozzi

Innsbruck – Zehn Minuten in der Hand und etwa zehn bis 20 Jahre, bis es vollständig zerfallen ist. Plastiksackerln haben ein Image-Problem: Sie belasten die Umwelt und sollen daher verschwinden. In einer Welt, in der man von Kunststoff quasi eingehüllt ist, liegt es auf der Hand, seine plastikverpackten Lebensmittel in einer Kunststofftasche nach Hause zu chauffieren. Ein Zustand, der im wahrsten Sinne nicht mehr tragbar ist.

Die EU will den Einwegtaschen-Verbrauch eindämmen und schreibt vor, dass pro Jahr und Person nur noch 90 bzw. ab 2025 nur noch 40 Sackerln verbraucht werden sollen. Österreich geht einen Schritt weiter und will die Zahl auf 25 reduzieren. Seit Juli 2016 gibt es eine freiwillige Vereinbarung mit ausgewählten Unternehmen. Tragtaschen sind nur noch kostenpflichtig erhältlich. Die kleinen Obstsackerln sind zwar noch kostenlos, werden aber nicht mehr an der Kassa angeboten.

Im Rahmen der Kampagne „Pfiat di Sackerl“ wirbt das Umweltministerium zudem mit Stickern. Das Pickerl mit der Aufschrift „Nimm mich“ soll auf den Kühlschrank geklebt werden, um daran zu erinnern, für den Einkauf ein Mehrwegsackerl mitzunehmen. Dass mit „Plastikpickerln gegen Plastiksackerln geworben wird, ist skurril“, kritisiert allerdings Herwig Schuster von Greenpeace Österreich. Die Folie sei nämlich aus Polyethylen hergestellt. Das falle in die Kategorie sinnloses und vermeidbares Plastik.

Bernhard Wohner von der Umweltorganisation Global 2000 würde Bewusstseinsbildung ebenfalls anders angehen. Unternehmen sollten selbst für Mehrwegtaschen werben und das geschulte Personal den Kunden fragen, ob er denn wirklich eine Plastiktasche brauche.

Einige Unternehmen übernehmen diesbezüglich bereits eine Vorreiterrolle. So bietet die Buchhandlung Tyrolia in Kooperation mit dem Innsbrucker Nowherestore Stoffsackerln mit der Aufschrift „Es keat oanfach viel mehr glesn“ an. „Seit der Umstellung haben wir in den Jahren 2015 und 2016 265.000 Plastiktaschen eingespart“, berichtet Daniela Beck von der Tyrolia-Marketingabteilung.

Die Drogeriemarktkette dm führte 2015 wiederum die erste Stoffpfandtasche Österreichs ein. „Es gibt drei verschiedene Exemplare. Diese sind gegen einen Pfandbetrag von 0,75 bis 2 Euro erhältlich. Sie können jederzeit zurückgegeben oder gegen neue eingetauscht werden“, berichtet dm-Geschäftsführer Harald Bauer. Bei MPreis ist die jüngste Innovation ein wiederverwendbarer, langlebiger Einkaufskarton – künstlerisch gestaltet aus Wellpappe.

Es tut sich also etwas. Warum es die gratis Obstsackerln allerdings immer noch gibt, liegt daran, dass man noch keine bessere Alternative gefunden hat. „Papier ist nicht automatisch umweltfreundlicher, sondern hat eine schlechtere Öko-Bilanz. Es ist energieintensiver in der Herstellung. Man braucht mehr Material als bei Kunststoff“, sagt Wohner. Auch Bio-Kunststoff-Verpackungen, wie man sie vom Bio-Obst kennt, sieht der Umweltschützer kritisch. „Der Begriff ist nicht geschützt. Auch wenn ein Teil aus Erdöl gewonnen wird, darf sich die Verpackung bio nennen.“ Außerdem sei das Material nur schwer kompostierbar.

Für Wohner ist das beste Sackerl jenes, das man gar nicht kauft. Er sieht großes Potenzial in verpackungsfreien Supermärkten. „Auch Stoffsackerln sind in der Produktion aufwändig. Wenn man eines kauft, sollte man dieses daher oft verwenden“, erklärt der Experte. Dass Baumwollbeutel das Öko-Image abgelegt haben und zum Kult-Accessoire geworden sind, ist daher ein Schritt in die richtige Richtung.