Innsbruck, Wien – Bei den französischen Haute-Couture-Schauen ließen Designer jahrzehntelang nur extrem dünne Models auf die Laufstege. Ende 2015 wurde daher ein Gesetz verabschiedet, um zu verhindern, dass junge Models in die Magersucht getrieben werden. Doch erst vergangene Woche wurde es der Modenation ernst: Das Gesetz wurde im Amtsblatt veröffentlicht und damit gültig. Wer Models mit einem BMI unter 18,5 bucht, muss kräftig zahlen und riskiert sogar eine Haftstrafe.

Ähnliche Maßnahmen gelten auch in Spanien und in Israel. In Italien haben sich alle großen Agenturen freiwillig verpflichtet, Magermodels nicht auf die Laufstege zu schicken. Natürlich gibt es auch in Tirol sehr junge und sehr dünne Mädchen, die ins Modelgeschäft wollen, die heimischen Agenturen winken hier aber sofort ab. „Uns rufen täglich Mamas an, weil ihre Kinder modeln wollen. Ich versuche den Mamas zu erklären, dass Kinder Kinder bleiben sollen und es falsch wäre, sie Frauenmode präsentieren zu lassen“, sagt Melanie Kometer, Chefin von Models & Lifestyle Agentur Melanie-K., die rund 500 Models in ihrer Kartei hat.

Zudem sind bei den Kunden weder junge noch Magermodels gefragt: „Die Kunden wünschen sich vor allem Models Mitte 30, die eine schlanke, sportliche und gesunde Figur haben. Im Vordergrund stehen aber Charme und ein gesamtes positives Erscheinungsbild“, so Kometer. Auch Philipp Marchini, Geschäftsführer von Gala Models, hat die gleichen Erfahrungen: „Wir machen im Jahr rund 100 Shows und Magermodels waren noch nie ein Thema. Auch bei uns sind eigentlich nur die Konfektionsgrößen von 36 und 38 gefragt und das bei Körpergrößen der weiblichen Models zwischen 174 und 179 Zentimetern.“

Österreichs Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner „begrüßt die Initiative von Frankreich sehr“, sieht aber für Österreich keine Notwendigkeit, ein Gesetz zu erlassen. „Wir haben mehrere Maßnahmen gesetzt, um gegen unrealistische Schönheitsideale zu kämpfen. Hier geht es vor allem um Bewusstseinsbildung bei jungen Frauen. Mit dem Retusche-Barometer des Werberates zum Beispiel wollen wir zeigen, in welchem Ausmaß Bildbearbeitungsprogramme zum Entstehen von Schlankheit, Schönheit und Makellosigkeit in Abbildungen beigetragen haben.“ (wa)