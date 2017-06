Von Caterina Molzer-Sauper

Innsbruck – Anbauen oder Umziehen waren vor ein paar Jahren die beiden Optionen für eine vierköpfige Familie aus Innsbruck, deren knapp 74 Quadratmeter verteilt auf drei Zimmer, eine Küche, einen Abstellraum, ein Bad und ein WC vorerst nicht mehr ausreichend erschienen. Keiner der vier wollte eigentlich weg aus der geliebten Umgebung und den eigenen vier Wänden mit schönem Garten.

Eine Wohnungserweiterung war leider nicht möglich und so begannen die Überlegungen, mit welchen Tricks und Umbauvarianten man doch zur Zufriedenheit aller hierbleiben könnte.

Sämtliche Familienmitglieder, Freunde und Experten wurden befragt und mit eingebunden und so entstanden allmählich konkrete Vorschläge.

„Wir Eltern opferten unser Schlafzimmer, um beiden Kindern im jugendlichen Alter ein eigenes Zimmer zu ermöglichen. Die Suche nach einem Schlafsofa, das trotz Multifunktionalität aussieht wie eine elegante Couch, war die größte Herausforderung für uns“, erzählt die Bauherrin.

Die beiden Kinderzimmer, der Vorraum und das Bad blieben vom Umbau unberührt, dafür wurden der Abstellraum, die Küche und das Wohnzimmer zu einem großen, offenen Raum zusammengelegt und mit einem weiß geölten Eichendielenboden ausgestattet.

Die Küche ist elegant und schlicht mit matten Glasoberflächen gestaltet und wirkt mit ihrer Arbeitsplatte aus dunklem Stein eher wie ein edler Wohnzimmerverbau. Alle Geräte sind geschickt und praktisch versteckt, die Schalter der Elektrogeräte ebenso. Die übergroße Tiefe der Arbeitsfläche schafft zusätzlich Platz.

Als optische Trennung zum Wohnbereich dient ein großer, massiver Esstisch der bis zu 10 Personen fasst.

Das Schlafsofa in dunklem Leder ist tatsächlich nicht als solches zu erkennen. Tagsüber wirkt es wie ein Designerstück neben dem ebenfalls ausgeklügelt ausklappbaren Relax-Sessel.

Ein Meisterstück aus Tischlerhand ist die raumhohe, weiße Schrankwand, in der vieles verstaut werden kann, was eine Familie so braucht. Und sogar das Bettzeug sowie die Kissen der Terrassenmöbel verschwinden darin. Durch die Rücksprünge zu Decke und Wand und dem eingeschnittenen offenen Bereich wirkt der Schrank leichter als ein komplett eingepasster Wandverbau. Der Raum erscheint alles andere als überladen und geht durch die große Fensterfläche in den herrlich gepflegten Garten in Richtung Westen über.

Viel Sorgfalt und Ausdauer wurden auch in die Wahl der idealen Beleuchtung investiert, um die Stimmung gemäß der Nutzung des vielseitig bespielbaren Raumes anpassen zu können.

Nach dem Abbruch des bestehenden Kachelofens fand sogar ein kleinerer, schlichter Ofen aus Speckstein Platz, welcher in den kühleren Monaten seine wohlige Wärme in der gesamten Wohnung verströmt.