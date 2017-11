Wattens, Wien – Leuchtende Gute-Laune-Farben und präzise Schliffe: Mit der Kollektion für Frühjahr/Sommer 2018 setzt der Kristallhersteller Swarovski ganz auf die wichtigsten Eigenschaften der traditionsreichen Marke. Fließende Linien, geschmeidige Fransen und Asymmetrie geben den Ton an. Dazwischen tummeln sich zierliche kristallene Bienen und geheimnisvoll schimmernde Schlangen.

Kreativdirektorin Nathalie Colin lässt unter dem Motto „Rainbow Paradies“ fließende Farbverläufe, gleichfarbige Kombinationen und Blockfarben von zarten Sorbet- bis zu starken Signaltönen dominieren. „Jede Kollektion beginnt mit einem weißen Blatt und in dieser Saison wurde daraus ein brillant schimmernder Regenbogen“, schilderte Colin anlässlich der Präsentation am Dienstagabend in Wien. „Farbkompetenz“ sei schließlich „fest in der DNA von Swarovski verankert“. Die Handwerkskunst der Tiroler wird in kristallinen Blüten mit Origami-Effekten und 3D-Orchideen sichtbar.

Gleichzeitig stellte Swarovski eine weitere Kollektion vielseitig tragbarer Schmuckstücke vor. Auch hier funkeln Trendfarben, darunter intensives Fuchsia, leuchtendes Gelb, tropisches Grün und ein tiefes Blau. „Cocktailringe bleiben ein Riesenthema und ultra-feminine Schmuckstücke sind jetzt groß im Kommen“, meinen die Schmuckexperten. Schmale Kettchen im Lagenlook seien weiterhin angesagt. Die Swarovski Remix Collection setzt auf viele Kombinationsmöglichkeiten, die Saisonmotive sind in gold- und silberfarbenen Metalltönen gehalten. (APA)