Elf schöne junge Damen präsentierten sich kürzlich in der Mausefalle in Stans beim letzten Casting zur Miss-Tirol-Wahl. Fünf von ihnen bekamen nach einer Fotosession auf dem Laufsteg das Ticket zur Miss-Tirol-Wahl am 7. April in Kitzbühel: Anna Klemt aus Bad Häring, Sarah Haidacher aus Sautens, Theresa Ruetz aus Mieming und die Innsbruckerinnen Valentina Krippels und Marina Angsten. Auch die Zillertalerin Bianca Irrasch kämpft in Kitzbühel um die Krone: Sie qualifizierte sich dafür beim Kitz-Finale und durch ihre Teilnahme in der Mausefalle Stans. (ad)