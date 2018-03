Von Christoph Blassnig

Lienz – „Smile!“ Die Aufforderung zum Lächeln war des Öfteren zu hören. Dann wieder Schrittfolgen: „Zwei, drei, Bein, fünf, sechs, sieben, acht. Das war perfekt!“

Zwölf junge Damen haben am Wochenende am ersten Tiroler Miss-Camp im Grand Hotel in Lienz teilgenommen. Zum Trainieren waren am Teppichboden im Seminarraum mit Klebeband die Umrisse eines Laufstegs angedeutet. Gruppenchoreografien, dann „Walks“, also Laufen zu zweit, dabei lächeln, Pose, ein eleganter Abgang und wieder zurück zu den anderen. Unter Anleitung der Tanzlehrerin Birgit Hofer absolvierten die Damen ein intensives Auftritts- und Bewegungscoaching. Ein Fernsehteam begleitete sie dabei. Vorträge und ein Fotoshooting mit Profi-Fotografen standen auf dem straffen Zeitplan.

Seit vergangenem Herbst organisieren Kati Pletzer-Ladurner und Romana Exenberger die Misswahlen in Tirol. Beide machen das nebenberuflich, doch man merkt ihnen die volle Begeisterung für das Thema deutlich an. Kati hat im Jahr 2002 selbst teilgenommen, Romana im Jahr 2010. „Es gibt keine Zickereien bei uns. Wir sind mit vielen unserer Model-Kolleginnen über lange Jahre in Kontakt – wie in einer großen Familie.“

Die beiden wollen Neues wagen und einiges bieten. „Nur ein schöner Körper ist zu wenig.“ Eine Miss habe auch soziales Engagement zu zeigen, müsse Köpfchen, Können und Rückgrat haben. Erstmals und einzigartig in Österreich werden beim Länder-Vorausscheid vier Auftritts-Choreografien zu den Themen italienische Mode, Dirndl, Sport und Abendgarderobe gezeigt. „Auch Gesundheit und Ernährung gehören zum Model-Leben.“

Mirjam Zender aus Kitzbühel ist mit 26 Jahren heuer die älteste Teilnehmerin. 18 bis 26 Jahre muss eine MissAnwärterin sein, österreichische Staatsbürgerin und unverheiratet. „Eine Freundin hat mich ein bissl überreden müssen. Jetzt bin ich froh, dabei zu sein.“ Die Kosmetikerin hofft dadurch neue Kontakte knüpfen zu können. Sie ist früher schon auf Modeschauen gelaufen und hat Fotoshootings gemacht. „Ich sehe dies auch als Chance, mein Selbstbewusstsein zu stärken.” Osttirol kannte die Kitzbühelerin nur vom Einmal-Durchfahren. „Dabei ist es so schön hier.“

An der unteren Altersgrenze ist Valentina Krippels aus Innsbruck. Sie setzt bereits zum zweiten Mal an zum Sprung auf die Bühne, die ihr die Welt bedeutet. „Und trotzdem ist alles neu für mich. Ein Miss-Camp hat es noch nicht gegeben.“ Die Mädchen hätten bisher eine Vorwahl durchlaufen und seien dann ohne weitere Vorbereitung ins kalte Wasser geschubst worden, meint die Friseurin. Anstrengend, aber gut sei das Wochenende in Lienz. Valentina hat ebenfalls Fotoshootings gemacht. „Mode, Bikini. Aufträge waren noch keine dabei, aber das kommt schon noch“, zeigt sich die junge Frau zuversichtlich. „So wie die Coolen und Berühmten im Fernsehen“ wolle sie werden. „Das bedeutet noch viel Arbeit für mich.”

Mit 1,80 Metern Körpergröße überragt Anna Klemt alle ihre Kolleginnen. Die Bürokauffrau ist 23 Jahre alt und kommt aus Bad Häring. „Richtig toll“ findet sie den intensiven Vorbereitungskurs. Zwei- bis dreimal im Jahr ist Anna auf Laufstegen in Kufstein zu sehen. „Ich hoffe, durch die Teilnahme noch viel öfter auf Laufstege eingeladen zu werden. Und das Shooten mit einem Top-Fotografen ist für sich schon etwas Besonderes. Hoffentlich kommt durch die Zusammenarbeit noch viel mehr dazu.“ Anna verfolgte alle Tiroler Model-Veranstaltungen über Instagram und hat sich dann per E-Mail beworben.

Die Veranstalterinnen hoffen beim nächsten Anlauf auf Teilnehmerinnen aus Osttirol. Die fehlen diesmal nämlich (noch). Im Herbst beginnen die Vorausscheidungen. Und es könnte auch wieder in Osttirol eine Misswahl stattfinden. Die hübschesten Mädchen würden sich oft nicht trauen, sagen die Veranstalterinnen. „Nur Mut!“

Die Wahl zur Miss Tirol findet am 7. April im Hotel Arosa in Kitzbühel statt. Der Kartenverkauf läuft bereits.