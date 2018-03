Von Gerlinde Tamerl

Innsbruck – Betrachtet man die modischen Kreationen des Modeschöpfers Yves Saint Laurent (1936–2008) in dem soeben erschienenen Bildband „Yves Saint Laurent“ (Schirmer-Mosel), so fällt eines sofort auf: Diese Designs, beispielsweise aus den späten 70er-Jahren, erscheinen topmodern: opulente, feminine Schnitte, ausgestellte Seidenröcke mit künstlerischen Mustern, die von selbstbewussten Frauen präsentiert werden. Diese zauberhaften Kreationen hätte man gerne im eigenen Kasten hängen und nicht nur das: In diesen Kleidern möchte man über eine südfranzösische Strandpromenade flanieren, denn die mediterranen Sonnenstrahlen brächten diese einzigartigen Roben erst richtig zum Leuchten.

Henri Donat Mathieu Saint Laurent wurde 1936 in Oran (Algerien) geboren und starb 2008 in Paris. Er war ein international gefeierter Modeschöpfer, der 1961 das Modeunternehmen Yves Saint Laurent in Paris gründete. Saint Laurent wurde bereits zu Lebzeiten als schöpferisches Genie wahrgenommen, denn er verkörperte die französische Haute-Couture-Mode wie kaum ein anderer. Er prägte die Modewelt nachhaltig und wirkte stilbildend auf nachfolgende Generationen.

Seine Karriere begann 1953, als er Assistent von Christian Dior wurde. Sein gestalterisches Augenmerk lag allerdings nie allein auf einer rein femininen Mode, sondern er entwickelte 1967 einen Hosenanzug für Frauen, genannt „Le Smoking“. Dieses emanzipatorische Statement, das einerseits weibliche Körperformen betonte, aber andererseits auch elegant und sachlich wirkte, war ein starkes, selbstbewusstes Mode­statement.

2018 ist dem Werk und Leben von Yves Saint Laurent durch die Eröffnung des „Yves Saint Laurent“-Museums in Marrakesch ein bedeutendes Denkmal gesetzt worden.

Der Bildband umfasst die Geniezeit des Modeschöpfers Yves Saint Laurent, von seinen Anfängen 1962 bis zu seinem 25. Firmen-Jubiläum 1987. Außerdem geben sich die weltgrößten Modefotografen, wie zum Beispiel Helmut Newton oder Guy Bourdin, ein Stelldichein.

Diese Reise durch die vielseitige Ideenwelt des französischen Modeschöpfers zeigt einmal mehr, wie viel künstlerisches Potenzial in modischen Ausdrucksformen steckt. Darüber hinaus überzeugen die Kreationen von Yves Saint Laurent durch zeitlose Schönheit, Eleganz und Sinnlichkeit.