Andreas Eberharter ist auf Heimaturlaub. In seinem Elternhaus macht der 46-Jährige eine kurze Schaffenspause. Seit 1992 lebt der gelernte Goldschmied und Bildhauer als Künstler in Wien. Seine Fans lieben die schrillen Augenklappen, Knieschützer, Masken und Ketten.

Vor über zehn Jahren haben wir uns das erste Mal getroffen. Da stand deine Karriere ganz am Anfang. Du hattest gerade deine erste Kollektion herausgebracht. Was hat sich seither getan? Andreas Eberharter: 2009 konnte ich mit meinem Schmuck an der Show des Designers Thierry Mugler teilnehmen. Das war der erste Job für ein internationales Label. Kurz darauf trug Lady Gaga in ihrem „Paparazzi“-Video eine meiner Augenklappen und ein Stirnband mit Hörndl.

So etwas bringt einem Künstler natürlich viel Aufmerksamkeit ...

Eberharter: Auf jeden Fall. Heute werden große Stücke häufig für Modeproduktionen, Werbedrehs oder Videos ausgeliehen. In einer „Terra-Mater“-Produktion etwa wurde eine meiner Einhornmasken platziert. Mittlerweile bin ich auch mit Stylisten gut vernetzt. Dadurch tragen dann Stars wie Milla Jovovich, Adriana Lima, Lindsay Lohan, Conchita, Kira Chaplin oder Beyoncé meinen Schmuck.

Wie fühlst du dich als Tiroler in der doch etwas oberflächlichen und schnelllebigen Modewelt?

Eberharter: Wir Tiroler sind doch umgänglich, locker und ziemlich bodenständig. Ich habe das Gefühl, dass man in der Szene dieses Bodenständige sehr zu schätzen weiß.

Einige deiner Stücke haben leichten Fetisch-Charakter. Ist das beabsichtigt?

Eberharter: Natürlich erregen glänzendes Metall und Leder die Gemüter, aber es ist trotz allem eine edle und elegante Geschichte. Die Schweinereien finden in deinem Kopf statt (lacht). Meine Gedanken sind das nicht.

Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du ein fertiges Stück in Händen hältst?

Eberharter: Für mich haben alle Schmuckstücke Schutzcharakter. Ich trage sie auch selbst gerne, z. B. eine Augenklappe am Kopf oder um den Hals. Und meine Kunden sagen mir, dass sie sich damit sicherer und selbstbewusster fühlen.

Kann man sich deinen Schmuck als Normalverdiener noch leisten?

Eberharter: Natürlich. Die Armreifen kosten zwischen 70 und 120 Euro. Das teuerste Stück ist wohl die große Kugelkette mit Swarovskisteinen um 15.000 Euro.

Was sind das eigentlich für Materialien, mit denen du arbeitest?

Eberharter: Als Goldschmied habe ich früher viel mit Gold und Silber gemacht. Heute verwende ich eloxiertes Alu. Dafür wird durch Strom eine kratzfeste Schicht erzeugt, die sich gut einfärben lässt. Ich habe auch schon ein Hirschgeweih zusammen mit Nirostastangen und Swarovskisteinen zu Masken verarbeitet. Seit Kurzem designe ich Jeans. Mithilfe eines Lasers entsteht ein spezielles Faltendesign.

Du bist auch für deine „branded products“ bekannt. Was kann man sich darunter vorstellen?

Eberharter: Das sind Auftragsarbeiten für große Firmen, z. B. eine Brosche für Neymars Geburtstagsparty im Februar im Auftrag eines Energydrink-Herstellers, Schlüsselanhänger für das Wiener Museums­quartier oder Kühler für einen Spirituosenproduzenten. Das ist sozusagen ein weiteres Standbein.

Die bist Vater von zwei Söhnen. Ist die Familie dein Rückzugsort?

Eberharter: Total. Ich komme gerne heim nach Tirol. Meine Eltern haben mich immer unterstützt. Mama hat selbst geschnitzt und Ikonen gemalt, mein Vater war auch Bildhauer. Mein ältester Sohn wird bald 24 und ist ein super Fotograf, mit dem ich gern zusammenarbeite. Mein kleiner Sohn ist eineinhalb. Bis der Kleine da war, hab’ ich rund um die Uhr gearbeitet, das ist jetzt anders.

Nimmst du dir jetzt öfter frei?

Eberharter: Irgendwann habe ich mich gefragt, wie groß ich eigentlich werden möchte. Inzwischen mache ich meistens nur noch eine Kollektion pro Jahr. Ich hatte einen Showroom in L.A., der kostete mich 4000 Dollar im Monat. Auf den verzichte ich mittlerweile. Jetzt habe ich einen in New York und einen in Paris. Und natürlich meine Homebase in Wien.

Werden deine Liebsten auch mit Schmuck beschenkt?

Eberharter: Meiner Mama schenke ich „special pieces“, z. B. Ringe und Ketten. Sie mag das sehr. Meiner Freundin habe ich zu Weihnachten einen Smaragdring designt.

Aprops Ring: Wie könnte dein Ehering wohl aussehen?

Eberharter: Wohl aus Palladium, tragbar, einfach, ohne Schnörkel oder Steine. Ganz unspektakulär.

Das Gespräch führte Kathrin Siller