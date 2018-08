Von Matthias Christler

Muss das wirklich sein?“, fragt eine junge Kollegin bei der Themenbesprechung für dieses Magazin. Ja, Brusthaare sind eben diesen Sommer wieder in Mode gekommen. Eine zweite verdreht die Augen, so als erinnere sie sich gerade an eine Begegnung der haarigen Art. Vielleicht an die versehentliche Berührung im voll besetzen Freibad – Haut an Haut mit einem Bär von einem Mann. Wäre es Bradley Cooper gewesen, der von der Zeitschrift GQ als Mann mit dem aktuell schönsten Brusthaar gekürt wurde, hätte sie womöglich eine andere Meinung zu dem Thema.

Ok, dann schreibt die Geschichte eben der Mann in der Runde. Von einer stylischen 80er-Jahre-Vollbehaarung wie bei „Magnum“ Tom Selleck ist man zwar weit entfernt, aber die Brust hat schon viele Phasen durchgemacht. Mit 20 Jahren sprießen sie. Um die 30 geht es richtig los und es werden verschiedene Rasur-Methoden getestet. Und jetzt (aber bitteschön, bevor Styling-Experten das Comeback ausrufen) lässt man es wieder wachsen. Aber eher aus Bequemlichkeit.

Vom Hipster zum Hippie

Erst diese aalglatte David-Beckham-Phase, dann der geschniegelte Cristiano-Ronaldo-Look, wie anstrengend. Dagegen rebellierten die Hipster und ihnen springen nun die Hippie-Typen bei. Blumen-Ästhetik der 70er hier, Brusthaar dort. Nur gut, dass Männer, wenn sich ihre Frauen und Freundinnen vor Grausen abwenden, auf tiefsinnige Rückenhilfe vertrauen können. Die deutsche Psychologin Ada Borkenhagen gibt interessante Gründe an, warum nicht mehr so oft rasiert wird. In einer auf Hochglanz polierten Welt voller Touchscreens würden sich viele wieder nach dem Rauen und Ungeschliffenen sehnen. Und wenig ist an einem Mann rauer als eine unrasierte Brust.

Doch das ist nicht die ganze haarige Wahrheit. Holzfäller-Style ja, aber bitte mit Pflege. Experten empfehlen, die Brustwarzen sowie die Schultern freizuhalten und die Haare nicht länger als zwei Zentimeter wachsen zu lassen. Vor allem kommt es darauf an, wie man sich und den Magnum-Style präsentiert. Der Tiroler Mode-Experte Günter Vettori gibt einige Tipps (siehe unten) und sagt, was gar nicht geht: zum Beispiel weiße Ruderleibchen. „Ärmellos ist ein No-Go!“

Schon ein neuer Trend?

Nun noch zu Teil drei der Blitzumfrage. Eine andere Kollegin schaut, während diese Geschichte entsteht, auf den Bildschirm, sieht das Model links auf der Seite und schaut ihm tief in die Brusthaare. Ja, das gefalle ihr. „Ich finde es sogar am Rücken schön“, gibt sie zu.

Und schon hätten wir den Sommertrend 2019. Mann trägt dann mit Stolz Rückenhaar. Liebe Kolleginnen, wer will bald diese Geschichte schreiben?