Direkt vor dem Gipfelzeichen: Turnschuhe. Sogar Flipflops sind zu sehen, nur selten reihen sich schwere Bergschuhe ein. Wer den Menschen auf die Füße schaut, die sich ganz oben auf dem Mount Washington fotografieren lassen möchten, bekommt einen ganz guten Eindruck davon, wie zugänglich dieser höchste Berg im Nordosten der USA schon seit vielen Jahren ist. Die Mehrzahl der Besucher erreicht den 1917 Meter hoch gelegenen Gipfel bequem mit dem Auto oder mit der Zahnradbahn. Die Wanderer sind klar in der Minderheit.

Im Sommer ist das Gedrängel vor der kleinen Steinpyramide am Gipfel oft groß. Bei Sonnenschein vergisst man leicht, wo man hier ist: in einer der gefährlichsten Wetterzonen Nordamerikas. Fast jeder Wanderer hat unterwegs das gelbe Schild am Wegesrand gesehen: „Das Gelände voraus hat das schlimmste Wetter Amerikas. Viele sind dort an Unterkühlung gestorben, auch im Sommer. Dreht um bei schlechtem Wetter“, warnt darauf der US Forest Service.

Die Warnung ist absolut ernst gemeint. Der Mount Washington, der mit seinen nicht einmal 2000 Höhenmetern in den Alpen keine große Rolle spielen würde, ist ein Berg der Extreme. Er ist nicht nur der höchste der White Mountains im US-Bundesstaat New Hampshire, sondern auch ein besonders windiger und kalter Ort. Im Jänner 1934 wurden minus 43,9 Grad Celsius gemessen. Und bis 1996 hielt der Mount Washington den Weltrekord bei der Windgeschwindigkeit: Mit 231 Meilen pro Stunde – das sind mehr als 372 Kilometer – tobte der Sturm damals um den Gipfel. Das Mount-Washington-Observatorium, wo rund um die Uhr das Wetter beobachtet wird, bietet am Gipfel auch meteorologische Workshops an.

Etwa 280.000 Menschen stehen jedes Jahr am Gipfel, fast alle in der Sommersaison von Mitte Mai bis Oktober. Die meisten fahren mit dem Auto über die Straße mit im Schnitt 11,6 Prozent Steigung hinauf. Die Betreiber vermarkten die 1861 erbaute Mount-Washington-Auto-Road als „Amerikas älteste von Menschen gebaute Attraktion“. Ein zweiter Weg, am Mount Washington ohne große Anstrengung bis nach ganz oben zu kommen, ist die auch schon seit dem Jahr 1868 betriebene Zahnradbahn.

Wetterkapriolen am Gipfel

Es kann passieren, dass der Berg plötzlich in den Wolken hängt, während im Tal die Sonne scheint. Den Gipfel von unten nicht zu sehen, muss dagegen nicht heißen, dass sich die Fahrt nicht lohnt: „Manchmal kann man vom Mount Washington bis zum Atlantik schauen, aber keine 300 Meter nach unten. Jeder Tag ist anders“, erklärt Dan Houde von der Mount-Washington-Auto-Road.

Die dritte Art, den Mount Washington zu erklimmen, kostet viel Kraft und dauert am längsten, sie ist aber auch die schönste: zu Fuß. Schon 1819 wurde der „Crawford Path“ genutzt, der am Highland-Center des Appalachian-Mountain-Club (AMC) in Crawford Notch beginnt. Auf der Ostseite des Berges wird der „Tuckerman Ravine Trail“ von Wanderern begangen, während vom Südwesten der „Ammonoosuc Ravine Trail“ von der Zahnradbahn-Talstation auf den Mount Washington führt.

Oft ist der Aufstieg hier sehr steil, gefährlich wird es aber an keiner Stelle. Vorbei an kleinen Wasserfällen reicht der Blick vom Trail weit in Richtung Westen. Bald ist bereits die Baumgrenze erreicht, die in diesen Breitengraden nirgendwo auf der Welt so tief liegt wie in New Hampshire.

Etwas oberhalb duckt sich die „Lake of the Clouds“-Hütte des AMC in den Sattel zwischen Mount Eisenhower und Mount Washington. Von hier aus führt der schattenlose Weg über Geröll zum Gipfel, dem höchsten Punkt der White Mountains.

Zurück ins Tal zu gehen, wäre jetzt machbar, aber wieder ein kleiner Kraftakt. Stattdessen wird in der AMC-Hütte für nicht gerade billige 131 Dollar (118 Euro) übernachtet. Dafür gibt es Abendessen, Frühstück, einen Platz im Schlafsaal und Unterhaltung durch die zehnköpfige Hüttencrew aus Studenten, die ihren Ferienjob mit viel Begeisterung erledigen.

Abends sitzen etwa 60 Wanderer bei Gerstensuppe mit Champignons, überbackenem Rinderhacksteak und Schokoladekuchen auf hölzernen Bänken. Während des Essens schlägt draußen das Wetter um, plötzlich ist die Hütte – von Nebel umhüllt – mitten in den Wolken.

Starker Regen setzt ein, der immer noch gegen das Schlafsaalfenster peitscht, als man um 6.30 Uhr geweckt wird. Die Hüttencrew nimmt es aber mit Humor und stimmt auf dem Flur „You are my sunshine, my only sunshine“ an.

Bei Haferbrei, Pancakes, Eierspeise, Speck und dampfendem Kaffee liest Crewchef Peter Christoffersen um 7.15 Uhr den Wetterbericht vor. Es bleibt regnerisch und windig, die Sicht reicht keine 20 Meter weit. Niemand plant einen schnellen Aufbruch, vom „schlimmsten Wetter Amerikas“ draußen kann dennoch zumindest heute nicht die Rede sein. (APA)