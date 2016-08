Wenn wir aus dem Urlaub zurückkehren, präsentieren wir unseren Freunden Bilder von der Ferne. Wir blättern in unserem Handy und zeigen Fotos von spanischen Strandbars, erzählen von abenteuerlichen Erlebnissen, verraten vielleicht einen heimlichen Kuss und spielen die Sommerhits vor, die wir gerade noch Arm in Arm mit fremden Menschen geträllert haben. Was wir aber, abgesehen von einem Bündel Lavendel, den landesüblichen Gewürzen oder einer Flasche Retsina, nicht teilen, ist der Geruch. Er lässt sich auch schwer einfangen. Aber mitgebracht haben wir ihn schon, in unserem Kopf. Und wenn wir dann daheim einen Fisch riechen und sofort an einen Markt in einer romantischen Küstenstadt denken, oder bei einem Parfum die Hand der Ferienliebe auf unserem Rücken spüren, dann ist klar, dass es sich um ein olfaktorisches Souvenir handelt. Erinnerungen riechen.

Der deutsche Biologe Hanns Hatt weiß das ganz genau. Er ist nämlich Geruchsforscher. Wenn der international angesehene Experte von Bochum mit dem Auto in den Urlaub in Richtung Süden fährt, ist sein erster Stop Südtirol.

Sommerblumen und Beeren

Dort steigt er aus dem Auto und wandert ins Tal hinein, über Sommerwiesen, den Bergen entgegen. Und dann atmet er tief ein und inhaliert den Duft seiner Umgebung. „Wenn ich diese Mischung aus Sommerblumen, frischer Bergluft und Waldbeeren rieche, dann versetzt mich das sofort in meinen Urlaubsmodus.“ Es ist sein Ritual, die Ferien zu beginnen.

Dass wir den Urlaub nicht nur sehen, sondern auch riechen können, ist für ihn ganz einfach erklärt: „Das Gehirn analysiert jeden Geruch und speichert ihn ab, zusammen mit den dazugehörigen Bildern und Emotionen. Wenn wir den Duft wieder aufrufen, wird auch die dazugehörige Stimmung wiederholt.“ Die Essenzen, die uns in Urlaubsstimmung versetzen, sind dabei so unterschiedlich, wie die Erlebnisse selbst. Die einen sind glücklich, wenn sie an den schönen, salzigen Meeresgeruch denken.

Andere freut ein Misthaufen, weil er eine unnachahmlich stinkende Erinnerung an den letzten Reiturlaub ist ,und wieder andere lächeln selig, wenn sie Kerosin riechen, weil sie dabei an die Landebahn des Flughafens an ihrer Lieblingsdestination denken. Über die Verknüpfung im Gehirn mit einer positiven Situation kommen so an sich als übel bekannte Gerüche zu einer positiven Interpretation.

Grundsätzlich sind Geruchszuschreibungen gelernt und nicht angeboren. „Wir sagen unseren Kindern, dass Fäkalien oder Schweiß stinken, deswegen nehmen wir sie negativ wahr“, gibt Hatt ein Beispiel. Dass es Dinge gibt, die für uns „stinken“, ist also kulturell bedingt.

Der Klassiker der Urlaubgerüche ist neben der Meeresluft die typische Note von Sonnencremes. Die meisten Menschen werden bei diesem Beispiel eher an den Urlaub statt ans Büro denken. Ganz bewusst eingesetzt kommen solche schönen Urlaubsgerüche zum Beispiel im Marketing zum Einsatz. „Es gibt Versuche in Reisebüros, mit Sonnencremegeruch zu arbeiten, um den Kunden in eine positive Stimmung zu versetzen und so auch in Buchungslaune zu bringen“, meint Hatt.

Wir groß die Macht der Düfte sein kann, erklärt der Geruchsforscher anhand einer Studie: Dabei konnte tatsächlich bewiesen werden, dass Geruch ein negatives Erlebnis „overrulen“ kann, wie Hatt das nennt. In der Versuchsreihe hatte man Touristen bewusst von unfreundlichen Rezeptionisten betreuen lassen. Danach mussten die Touristen beurteilen, wie zufrieden, beziehungsweise unzufrieden, sie waren. Und tatsächlich benoteten jene, die sich dabei in einem gut riechenden Raum aufgehalten hatten, positiver. So gesehen sollte sich jedes Hotel noch vor dem Ansturm der Sommerurlauber ein duftendes Potpourri auf den Empfangstresen stellen. Sicher ist sicher. (Andrea Wieser)