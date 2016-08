Von Markus Schramek

Innsbruck – Man nennt das einen negativen Kompetenzkonflikt: Jeder glaubt, der andere werde tätig. Im Fall der beiden Innsbrucker Pensionistinnen Frau J. und Frau R. war dieses Sich-auf-den-anderen-Verlassen sehr ärgerlich und kostspielig.

Die Frauen hatten für viel Geld, fast 5000 Euro pro Nase, eine 20-tägige Rundreise durch Indien und Bhutan gebucht. Doch am Flughafen Delhi in Indien war Endstation: Den Tirolerinnen wurde die Einreise verweigert. Die Behörden schossen Fotos von den verdutzten Reisenden, nahmen ihre Fingerabdrücke. Und mit dem nächsten Flieger ging es zurück in die Heimat. Der Grund für all das Ungemach: Die Touristinnen hatten ein Visum für Bhutan, aber keines für Indien.

Wer ist für dieses Schlamassel verantwortlich? Darüber klafften die Meinungen weit auseinander.

Die beiden Reisenden sahen die Schuld beim Reisebüro. Dieses hatte das Visum für Bhutan besorgt; daher sei man davon ausgegangen, dass sich der Reisespezialist auch um jenes für Indien kümmere.

Das Reisebüro wies die Vorwürfe zurück – volley, würde man im Sport sagen: Laut Buchungsbestätigung waren die Kundinnen über die Visavorschriften informiert worden. Sie hatten das auch unterschrieben. Für das Indienvisum seien die zwei Frauen daher selbst zuständig gewesen.

Der TT-Ombudsmann berichtete im Herbst des Vorjahres über den geplatzten Asientrip. Seither ist viel geschehen. Denn wenn sich zwei streiten, muss mitunter ein Gericht entscheiden. So ist das in einem Rechtsstaat.

Eine der Frauen, Frau J., verfügte über eine Rechtsschutzversicherung. So konnte sie sicherstellen, dass die rechtliche Auseinandersetzung nicht auch noch ins Geld gehen würde, sollte das Gericht gegen sie entscheiden. Frau J. klagte das Reisebüro wegen Vertragsverletzung.

Gar so lange währte der Streit vor dem Bezirksgericht Innsbruck dann aber gar nicht. Schon bei der ersten Verhandlung Mitte Juni stieg weißer Rauch auf: Reisebüro und Frau J. schlossen einen Vergleich. Frau J. erhält die Hälfte der Klagssumme, das sind immerhin 2700 Euro. Frau R., die zweite Reisende ohne Indienvisum, war als Zeugin vor Gericht. Sie bekam vom Reisebüro dasselbe Vergleichsangebot.

Die beiden Frauen willigten ein. Besser der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und gegenüber dem ursprünglichen Angebot des Reiseveranstalters schaute vor Gericht dann doch deutlich mehr heraus. Je 520 Euro Entschädigung auf dem Kulanz- weg waren den beiden Asienfans noch im Herbst angeboten worden. Jetzt ist es über das Fünffache dieses Betrages.

Was ist nun die Moral von dieser Geschichte, jetzt in der Sommerzeit, da viele Landsleute wieder ausschwärmen in aller Herren Länder?

„Man muss die Reiseunterlagen genau studieren“, empfiehlt Rechtsanwalt Christian Winder. Er hat Frau J. vor Gericht vertreten. „Man sollte sich vom Reisebüro genau auflisten lassen, welche Formalitäten für eine Reise in ein bestimmtes Land zu erledigen sind.“ Um Missverständnissen vorzubeugen, sollte man sich alles schriftlich geben lassen. Das erspart Streitereien im Nachhinein, wenn sich niemand mehr genau daran erinnern kann oder will, was alles besprochen wurde.

Ohne Rechtsschutzversicherung hätte Anwalt Winder Frau J. aber nicht zur Klage geraten. „Der Ausgang schien doch ziemlich offen“, sagt der Advokat. Aber auch eine Rechtsschutzversicherung ist kein Allheilmittel. Sie gilt meist nur für bestimmte Rechtsmaterien, manchmal auch nur bis zu gewissen Gerichtsinstanzen. Es ist wie so oft mit Versicherungen: Je höher die monatliche Prämie, desto größer ist auch der Leistungsumfang.

Ihre Reiseversicherung nützte den beiden Frauen dagegen nichts. Obwohl um 141 Euro zusätzlich abgeschlossen, zahlte sie nicht. Der Grund war – erraten! – das fehlende Visum für Indien.