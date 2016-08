Von Miriam Hotter

Kössen – Die Wallfahrtskirche Klobenstein in Kössen ist ein geschichtsträchtiger Ort: Der Sage nach kam eine Bäuerin auf ihrem Weg in ein starkes Gewitter. Plötzlich stürzte ein Fels auf sie herab. Die Frau warf sich zu Boden und bat die Gottesmutter um Hilfe. Daraufhin teilte sich der Stein in zwei Hälften, die rechts und links neben der Bäuerin liegen blieben – als Dank wurde Maria Klobenstein errichtet.

Und dort ging am vergangenen Dienstag ein weiteres Ereignis in die Geschichte ein: der Startschuss für die Planung des ersten transnationalen Leader-Projektes – ein Wanderweg, der die Gemeinden Schleching in Bayern und Kössen verbindet. „Nach vielen Gesprächen beginnt die Firma Revital nun mit der Planung“, erklärt Schlechings Bürgermeister Josef Loferer bei der Begrüßung. In Angriff genommen wird das Projekt von den Gemeinden Kössen und Schleching sowie vom Tourismusverband Kaiserwinkl. Obmann Gerd Erharter erklärt, wie es zu dieser Idee gekommen ist. „Das Hochwasser 2013 erwischte Kössen sehr intensiv. Auch die Hängebrücke Klobenstein wurde weggerissen“, erinnert er sich. Es gab schon früher Pläne für einen solchen grenzüberschreitenden Weg. Die alte Pläne wurden nun wieder ausgepackt und die Projektplanung anvisiert. „Der Wanderweg soll rund acht Kilometer lang werden“, verrät Erharter ein Detail. Und auch in Sachen Förderungssumme bringt er Licht ins Dunkel. Die Planung des Wanderweges kostet demnach rund 55.000 Euro. 80 Prozent davon übernimmt der Leader-Verein.

Zwischen Oktober und November soll eine öffentliche Sitzung stattfinden, in welcher ein Entwurf des Plans präsentiert wird. Die Bürger haben anschließend die Möglichkeit, ihre Meinung darüber zu äußern und ihre Ideen einzubringen.

Nach der Planung, die bis Jahresende abgeschlossen werden soll, erfolgt die Umsetzung. Dabei sollen weitere Teile des „Schmugglerweges“ integriert, Info-Tafeln aufgebaut und Sagen nacherzählt werden. Zudem sollen natürliche Felsformationen als Aussichtspunkte dienen. „Auch die Hängebrücke wird ein zentraler Bestandteil des Wanderweges sein“, sagt Erharter. Im Zuge dessen müssten auch Gespräche mit Grundbesitzern geführt und Umweltrichtlinien berücksichtigt werden.

Für Landrat Sigi Walch bedeutet der Wanderweg vor allem eines: Endlich werden Nägel mit Köpfen gemacht. „Oft reden wir nur über das Marketing, wenn es um den Tourismus geht. Dabei darf die Produktentwicklung aber nicht vergessen werden.“ Mit dem Projekt sei man auf dem richtigen Weg. „Der Gast kommt nicht nur noch in eine Region, sondern erlebt Grenzen“, erklärt Walch. Destinationen dürften sich deshalb nicht als Konkurrenten sehen, sondern als Partner. Mit dem Wanderweg komme man diesem Leitsatz einen großen Schritt näher.