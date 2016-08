Malediven

Reif für die eigene Insel

Am Strand ist es immer dasselbe: An den schönsten Plätzen tummeln sich die Urlauber, stehen im Blickfeld, machen Lärm und schnappen einem die besten Plätze weg. Um das ganz sicher auszuschließen, kann man auf den Malediven eine Insel exklusiv buchen – und sie in seinen Traumurlaub verwandeln.