Es ist Zeit, allerhöchste Zeit“, soll Zar Alexander III. 1890 gerufen haben, als er das Jahrhundertprojekt Transsibirische Eisenbahn genehmigte. Wie eine stählerne Lebensader sollte sie von Moskau bis zum Pazifik reichen. Ein kühner Plan – der allerdings bei näherer Betrachtung etwas desillusioniert: Dem Kaiser von Russland ging es nämlich nicht darum, ein Transportmittel für seine Landsleute zu verwirklichen. Vielmehr wollte er die sibirischen Reichtümer rascher als bisher mit Pferdefuhrwerken abtransportieren. Wie würde der Zar wohl reagieren, wenn er wüsste, dass die längste Zugstrecke der Welt heuer, 125 Jahre nach dem ersten Spatenstich und 100 Jahre nach der Fertigstellung der Route, allem voran ein Touristenmagnet ist?

Vereiste Toiletten

Den Salzburger Gerhard Liebenberger begeisterte eine Fahrt auf der 9288 Kilometer langen Strecke sogar derart, dass er seinen Beruf als Marketing-Manager auf Eis legte und heute sozusagen hauptberuflich Bahn fährt: „Vor sechs Jahren steckte ich in einer beruflich extrem anstrengenden Phase. Ich brauchte eine Auszeit – also entweder drei Wochen ins Kloster oder mit der ,Transsib‘ quer über zwei Kontinente, durch 400 Haltestellen und sieben Zeitzonen.“

Kaum war die Entscheidung gefallen, hörte Liebenberger sich in seinem Bekanntenkreis um, ob ihn jemand begleiten will. Doch die Vorstellung, durch von Tigern besiedelte Naturschutzgebiete zu fahren und vereiste Zugtoiletten zu nützen, schreckte alle ab: „Dabei sind die Temperaturen in der Transsibirischen Eisenbahn meist wunderbar, fast eine Spur zu warm. Man heizt noch mit Kohle, die an Bahnhöfen tonnenweise in die Waggons geschaufelt wird. Bei bis zu minus 60 Grad Außentemperatur wäre das Risiko zu erfrieren nämlich hoch, wäre man auf Strom angewiesen und würde im Hinterland eine Leitung reißen.“

Ebenso wenig einladend war Liebenbergers Entscheidung, „Zarengold“ – den Luxuszug, den die meisten als Transsibirische Eisenbahn kennen – zu meiden: „Der bietet zwar Komfort, doch man lernt die Einheimischen nicht kennen.“ Mit einem Tschetschenen teilte Liebenberger daraufhin drei Tage sein Dritte-Klasse-Linienzug-Abteil, doch kein Wort derselben Sprache: „Es hat bis zu 15 Minuten gedauert, bis wir uns pantomimisch etwas erklärt haben – etwa, welche Speisen die Russinnen in den Bahnhöfen verkauften.“

Mal gab es Borschtsch, eine traditionelle Rote-Beete-Suppe, mal frittierte Teigtaschen mit Kaviar, mal getrockneten Fisch: „In russischen Zügen ist es üblich, sich mit den anderen Passagieren an einen Tisch zu setzen, die Speisen darauf zu drapieren und jeder kann zugreifen, wo er will.“

Während des Essens rumpelte der Schaffner mit dem Staubsauger durch das Abteil, verteilte Teetassen oder frische Bettbezüge. „Letztere sind übrigens keine Selbstverständlichkeit. In indischen Zügen habe ich mein Schlafabteil mit Bettwanzen geteilt, in China mit 65 anderen Passagieren“, erinnert sich der Salzburger. Damit nicht genug: „Die Chinesen spuckten die Schalen von Sonnenblumenkernen, die sie ständig knabberten, auf den Waggonboden und warfen ihren Müll hinterher.“

Zwischendurch fegte der Schaffner zwar immer wieder durch, doch Liebenberger plagte die Sorge, ob er bei all der Unordnung und dem Lärm der vielen Passagiere schlafen könnte: „Aber um Punkt 22 Uhr sagte der Schaffner, es sei Zeit zum Zähneputzen. Kurz darauf ging das Licht aus und man hörte keinen Mucks mehr.“

Kreuzfahrt auf Schienen

Kein Wunder, dass Liebenberger, der heute von seinen Reise-Blogs andersreisen.net und schienenreisen.com lebt, bei seinem nächsten Zugtrip mehr auf Komfort achtete: „Ich machte sozusagen eine Kreuzfahrt auf Schienen.“ In einem der luxuriösesten Züge der Welt, dem „Golden Chariot“, der die südindischen Staaten Karnataka und Goa durchquert, nutzte der Salzburger neben seinem Privat-Abteil in den rubinroten Waggons sein Büro, den Barwagen, das Spa und das Fitnesscenter – alles im Zug, versteht sich.

Beim Gedanken an indische Züge rechne man gar nicht mit so viel Dekadenz: „Die meisten denken an die typischen Bilder von Zügen, die so hoffnungslos überfüllt sind, dass Passagiere wie Trauben an den Seiten und am Dach hängen.“ Doch diese Bilder seien veraltet: „Heute sitzt keiner mehr am Dach. Aber vollgestopft sind die Waggons immer noch. Beim ersten Anblick eines solchen Zugs dachte ich: ,Oh Gott, wie soll ich mich da hineinquetschen?’ und bin gar nicht eingestiegen.“ Schon Tage später war die Skepsis überwunden: „Ich wusste, ich muss da schieben oder dort drängeln, um hineinzukommen. Im Zug saß ich dann schon mal im Gepäcknetz.“

Das Problem der indischen Züge sei, dass die weniger überfüllten Zugklassen für viele Einheimische unerschwinglich und die Reservierungssysteme kompliziert sind: „Teilweise sind alle Abteile über Monate ausgebucht.“

Ähnlich komplex sei das Bahnreisen auf Kuba: „Dort fährt die Bahn nur jeden dritten Tag. Also nicht etwa jeden Sonntag und Dienstag – sondern Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Samstag, Montag und so weiter. Selbst die Einheimischen müssen ständig nachrechnen und sind verwirrt.“ Außerdem komme es immer wieder vor, dass man einsteigen will, vom Schaffner aber zurückgehalten wird, weil der Zug schlichtweg schon voll ist. Pech.

25 Stunden Verspätung

Das summiere sich rasch zu mehreren Tagen Verspätung: „Apropos Verspätung: In all den Jahren, in denen ich nun mit dem Zug reise, bin ich nur einmal für 25 Stunden in Indien und einmal für 90 Minuten in Österreich ,gestrandet‘.“ Zweiteres sei besonders störend, weil man für die verhältnismäßig hohen Ticketpreise in Deutschland und Österreich nicht mit Problemen rechnet: „Von Salzburg zahle ich knapp 26 Euro, nur um nach München zu kommen. In Vietnam konnte ich für diesen Preis 1700 Kilometer weit fahren.“

Im Oktober wird Liebenberger bei Reise-Vorträgen in Wörgl, Telfs und Schwaz von seinen Erfahrungen berichten. Anschließend gilt es schon wieder die Koffer zu packen: „Die Transsibirische Eisenbahn, deren Schienen übrigens ein Viertel des Erdumfangs umspannen, lockt mich wieder.“ Wer darin eine so genannte „Platzkartny“ löst, kann nämlich nicht nur an Bord Abenteuer erleben.

Auf der Strecke von Moskau bis Wladiwostok nähert man sich etwa der 110.000-Einwohner-Stadt Sewersk, die bis heute nur betreten darf, wer dort wohnt oder arbeitet. In der Stadt, die lange nur als „Postfach Nr. 5“ bekannt und auf Landkarten nicht verzeichnet war, wurde Plutonium für atomare Anlagen und Atomwaffen hergestellt.

„Zarengold“ am Baikalsee

Weniger irritierend ist der Baikalsee-Streckenabschnitt, wo der „Zarengold“ auf der alten Bahntrasse unmittelbar am ältesten, tiefsten und größten Süßwassersee der Welt entlangfahren darf. „Wegen Reiseerlebnissen wie diesen fasziniert mich das Bahnfahren“, resümiert Liebenberger.

Wer noch nicht überzeugt von seiner Faszination ist, kann ganz bequem von der Couch aus eine „Transsib“-Reise antreten. Google hat nämlich 150 Stunden lang aus dem Abteilfenster gefilmt und das zugehörige Video unter russiatrain’s channel auf YouTube gestellt: Gute Reise! (Judith Sam)­