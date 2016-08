Es sind drei unscheinbare Fässer voller Portwein, die da in der Ecke stehen. Aber trotzdem ist der Stolz des jungen Mannes, der sie uns präsentiert, nicht zu übersehen und zu überhören. So unscheinbar das Äußere ist, der Inhalt soll zusammen etwas mehr als drei Millionen Euro wert sein, wie er uns in gutem Deutsch erzählt. Deutsch, das er übrigens auch in Tirol gelernt hat. So ist die Frage, ob wir Längenfeld kennen, in einem Weinkeller in der portugiesischen Stadt Porto dann doch überraschend.

Die Selbstbewusste

Die weit über 100 Jahre alten Kostbarkeiten stehen im Keller der Portweinfirma Graham’s der Familie Symington. Einer schottischstämmigen Familie, die auf eine lange Tradition des Weinbaus und Handels zurückblicken kann und deren edle Tropfen selbst die Queen zu ihrem 90iger schlürfte, wie bei unserem Rundgang durch den Weinkeller zu erfahren ist. Wobei Graham’s nur einer der vielen Portweinmarken ist, deren Schilder nacheinander entlang des Duoro-Flusses in Vila Nova de Gaia zu lesen sind.

Die Nummer zwei unter den Städten Portugals, wobei die Reihung, je nachdem von wem sie vorgenommen wird, ausfällt, war immer schon eine Stadt der Händler.

Heute strömen zusätzlich in Massen Touristen in die 300.000-Einwohner-Stadt und fetten die Kassen auf. Sie erkunden Attraktionen wie die Ponte Dom Lius I., die sich in schwindelerregender Höhe über den Fluss spannt und die die beiden Stadtteile verbindet. Sie stehen vor der Livraria Lello Schlange, um sich um einen nicht zu knapp bemessenen Eintrittspreis (den man beim Kauf eines Buches sogar zurückbekommt) in der Buchhandlung im neo-gothischen Stil umzusehen. Angeblich holte sich Joanne K. Rowling hier Eindrücke für Harry Potter. Oder sie genießen den Hafen am Duoro. Aber bei aller Schönheit ist es der Portwein, der Porto berühmt und stolz machte, und das Duoro-Tal, in dem die Trauben reifen.

In der Schleuse hoch hinaus

Am besten erkundet man die Naturschönheit vom Boot aus, daher bringt uns eines der Ausflugsboote flussaufwärts. Weinbau wird an den Hängen des Duoro-Tals schon jahrhundertelang betrieben, aber der Durchbruch begann Ende des 17. Jahrhunderts. Ausgelöst wurde er durch die Politik bzw. deren Versagen. Frankreich fiel aufgrund der Spannungen für England als Weinexporteuer aus. Portugal kam das gerade recht, die Briten exportierten Tücher und die Portugiesen Wein. Um ihn haltbarer zu machen, stoppte man mit Neutralalkohol den Gärprozess. Der Vorläufer des heutigen Portweins war geboren. Bereits seit 1756 gibt es genaue Qualitätsbestimmungen. Man unterscheidet vier Kategorien: den Ruby-Typ, den Tawny-Typ, den White Port und den Rosé Port. Besonders wertvoll ist der Vintage Port.

Einen dieser Portweine (aber keinen Vintage!) in der Hand haltend schippern wir flussaufwärts, zwei große Schleusen bilden eine willkommene Abwechslung. Besonders jene beim Kraftwerk Carpatelo ist beeindruckend. 35 Meter werden wir durch das einfließende Wasser nach oben gedrückt. In einem Lautsprecher wird von der Crew verkündet, dass wir gerade in eine der größten Schleusen der Welt einlaufen. Zwei Schiffe haben Platz und die Umsicht und das Geschick der beiden Kapitäne fordert den Mitfahrenden Applaus ab. Und dann beginnt uns erstmals klar zu werden, warum das Duoro-Tal zum Weltkulturerbe zählt. Hinter der Schleuse beginnt sich der Duoro immer öfter zu winden, werden die Felswände entlang des Flusses höher, die Weinberge mehr. Während wir so immer tiefer in das Tal eindringen, erklingen aus dem Lautsprecher des Bootes melancholische Melodien. Wenn sich die Bewohner von Porto und Lissabon auch nicht immer grün sind, eines lieben sie: den Fado. Jenen melancholischen Gesang, der so urtypisch für Portugal ist und der für das kaum übersetzbare Wort „saudade“ steht, das eine Mischung aus Sehnsucht, Wehmut und Einsamkeit darstellt.

Seine Heimat hat Fado in Lissabon, der rund 500.000 Einwohner zählenden quirligen, aber auch teilweise dem Verfall preisgegebenen Hauptstadt Portugals. Hier blüht in den Lokalen der Stadtviertel Bairro Alto, Mouraria und Alfama der Gesang der Fadista. Wie und wo genau der Fado entstanden ist, bleibt Gegenstand vieler Legenden und Spekulationen. Aufgrund der brasilianischen Einflüsse ist am wahrscheinlichsten, dass er vom portugiesischen Königshof aus dem Exil Anfang des 19. Jahrhunderts aus Brasilien importiert wurde (Rio de Janeiro war zeitweise Residenzstadt). Der Fado ist seit mehr als hundert Jahren der Ausdruck der Seele der Portugiesen. Fado, so hört man in Lissa­bon, ist ein Lebensgefühl und spiegelt sich in den Augen der Portugiesen wider. Er verfolgt einen zudem auf Schritt und Tritt durch die Hauptstadt.

Die Adelige

Die beiden Schwesterstädte eint die Liebe zur portugiesischen Lebensweise, sie sind aber grundverschieden: Porto ist bürgerlich, Lissabon adelig – dies manifestiert sich im Baustil. Auch wenn das große Erdbeben 1755 viele Gebäude vernichtet hat. Aber nicht immer haben die morbiden Gebäude in der Barria Alto oder Alfama auch Charme. Lissabon hat Aufholbedarf in baulicher Hinsicht.

Doch Negatives ist sofort vergessen, sobald man in Lissabon am Rio Tejo sitzt, mit dem prächtigen Praça do Comércio im Rücken: Dann begreift man das Wort „saudade“, die Sehnsucht, die einen zuhause ergreift: Sie lässt einen immer wieder an die Ufer des Duoro und des Tejo zurückkehren. (Wolfgang Otter)