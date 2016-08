Von Irene Rapp

Leutasch, Ehrwald – Klettersteige gibt es viele in Tirol, der auf den Vorderen Tajakopf oberhalb von Ehrwald kann aber als einer der schönsten bezeichnet werden: zum einen, weil die 2000 errichtete Anlage fast immer über den kühnen Westgrat auf den 2450 Meter hohen Gipfel führt. Zum anderen, weil man beim Aufstieg nie weiß, wohin man schauen soll, so traumhaft ist die Szenerie – unter einem präsentieren sich Seebensee und Drachensee in verschiedensten Grüntönen, dazu kommen die Felswände des Vorderen Drachenkopfs und der Ehrwalder Sonnen- sowie Zugspitze.

Wer die Tour ins Auge fasst, muss aber bestimmte Punkte beachten: Der Klettersteig darf nicht unterschätzt werden, 580 Höhenmeter sind zu bewältigen. Die Gratkletterei verlangt einem mit D/E-Stellen auch einiges ab. Nicht zu vergessen: Für die lange Kletterpartie muss man ausreichend Flüssiges mitnehmen, wir wurden am Mittwoch am Gipfel etwa um Wasser gebeten. Apropos Mittwoch: An diesem Traumtag haben wir auch die weite „Anreise“ durch das Gaistal/Leutasch gewählt. Und weil man kein Gewitter befürchten musste, konnte man sich mit der Einkehr auf der Coburger Hütte und in einer der vielen Almen im Gaistal Zeit lassen – ein Traumtag.

So kommt man hin: In Leutasch fährt man mit dem Auto ins Gaistal und weiter bis zum Parkplatz Salzbach. Dort werden die Mountainbikes ausgepackt und los geht es den Wegweisern folgend Richtung Coburger Hütte, man bleibt dabei immer auf dem breiten Forstweg. Rund elf Kilometer müssen bewältigt werden, die Fahrt durch das romantische Gaistal – die kürzeste Verbindung zwischen Leutasch und Ehrwald – ist wunderschön. Rechterhand, im Norden, ist das Wettersteingebirge, im Süden die Mieminger Kette. Der Gaistalbach plätschert gemütlich dahin, überall grasen Kühe. Kein Wunder, dass sich Schriftsteller Ludwig Ganghofer (1855–1920) hier zwanzig Jahre seines Lebens aufhielt, das Jagdhaus, in dem er hauste, befindet sich neben der Tillfussalm. Apropos Alm: Das Gaistal wartet mit vielen Almen auf, wo man einkehren kann.

Kurz nach dem Igelsee – einem periodischen Gewässer, derzeit ist er nur eine Lacke – teilt sich der Weg erneut. Rechts kann man weiter mit dem Bike fahren, wir haben jedoch das Rad abgestellt und den linken Fußweg zur Seebenalm (1575 m) gewählt. Dieser führt durch ein Wäldchen, zunächst zur Alm, dann steiler hinauf zum Seebensee. Der Gebirgssee auf 1657 Metern Höhe ist 400 Meter lang, 200 Meter breit und besticht durch seine grünen Farben.

Nun weiter am Seeufer entlang bis zur Materialseilbahn, dann über eine Almwiese bis zum Aufstieg zur Coburger Hütte bzw. zu einer Tafel mit Hinweis auf den Tajaklettersteig. Hier hält man sich links und folgt dem markierten Steig zum Einstieg, den man in rund 20 Minuten erreicht hat.

Einige Details zum Steig: Bei diesem Via Ferrata kann man wirklich viel klettern, Eisenstifte sind selten eingesetzt, der Fels bietet immer wieder tolle Griffe. Nach rund zwei Dritteln der „Strecke“ erreicht man Gehgelände, man marschiert dann zum eigentlichen Gipfelaubau, wo noch mal geklettert wird. Am Gipfel kann man einmal mehr die tolle Aussicht genießen. Am Mittwoch war es windstill, der Aufenthalt wurde dementsprechend verlängert. Der Abstieg zur Coburger Hütte (1917 m) erfolgte nordöstlich über sehr steiles, teilweise versichertes Gelände. Hier ist Trittsicherheit erforderlich, der Steig ist bestens markiert. Nach dem ersten Joch wird es leichter, aber auch hier ist konzentriertes Gehen angesagt. Nach rund 45 Minuten erreicht man die Coburger Hütte, die seit 25 Jahren von der vierköpfigen Familie Schranz aus Axams bewirtschaftet wird. „Viele unterschätzen den Klettersteig. Die haben zwar die beste Ausrüstung, überschätzen sich aber“, weiß Sohn Christian. Die heurige Saison, mit der man „nicht so zufrieden war“, endet am 9. Oktober. „Das ist ein Sonntag, da gibt es noch das Tagesgeschäft, am Abend wird dann für längere Zeit wieder zugesperrt“, sagt Schranz. Er weiß auch, wie tief der Drachen- bzw. Seebensee ist: Ersterer weist eine Tiefe von 28 Metern auf, Zweiterer von 14 Metern.

Zurück ging es dann auf demselben Weg. Um halb acht erreichten wir wieder den Parkplatz Salzbach. Fazit: Solche Traumtage in den Bergen gibt es nicht viele.