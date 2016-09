Da liegt es also vor dir: ein Stück vom Aal. Ausgerechnet. Zwar in gegrillter Form, aber eben doch Aal. Anguilla nennen ihn die Italiener. Sein ursprüngliches Aussehen erscheint unwillkürlich vor dem geistigen Auge. Und lebend ist Aal nun einmal – sagen wir – gewöhnungsbedürftig. Eine glitschige, schlangenförmige, irgendwie unheimliche Kreatur.

Wohin also mit dem Stück auf dem Teller, die erwartungsvollen Blicke freundlicher Gastgeber rundum auf sich gerichtet? Am besten hinein in den Mund und genießen, sonst versäumt man etwas! Aal schmeckt hervorragend, ist von feiner Konsistenz und wahrlich nahrhaft.

Wir befinden uns in Comacchio. Hier haben Aalfang und Fischerei Tradition. Das Adria-Städtchen liegt an jenem Küstenabschnitt, der zur Region Emilia-Romagna gehört. Die berühmten Strände von Rimini, Cesenatico und Cattolica liegen 100 Autokilometer weiter im Süden.

Klein-Venedig ohne Trubel

Comacchio steht im Schatten dieser großen touristischen Namen. Welch ein Glück! Mögen nur wenige abseits sommerlicher Touristenmassen ihre Kreise ziehen, in Comacchio geht es beschaulich zu. Der Ort ist von Kanälen durchzogen; gemütliche Bars und Restaurants säumen die Wasserwege. Keine Hektik. Ein Klein-Venedig ohne Geschiebe und Gedränge.

Hier war einst ein Hafen, doch das Meer ist zunehmend versandet. Comacchio liegt heute eingebettet in Lagunen und Sümpfen. „Valli di Comacchio“ (Valli bedeutet dabei Wasserwege bzw. Dämme) heißt das ausgedehnte Naturparadies vor der Haustür, gespeist aus einem Mix aus Meer- und Süßwasser. Denn der Po, Italiens längster Fluss, mündet nur etwas weiter nördlich in die Adria, aufgefächert in ein riesiges Delta.

Die Valli di Comacchio sind durch ein System von Dämmen und Kanälen erschlossen. Per Rad oder mit einem Ausflugsboot lässt sich dieses weitläufige Stück Italien erkunden. Ein Muss. Denn hier leben 320 von 450 Vogelarten, die in diesem Teil Europas bekannt sind.

Immer wieder erhebt sich ein Flugtier und begleitet die Touristen am Sonnendeck ein Stück des Weges. „Ecco un cavaliere d’Italia!“ ruft ein Vogelfreund mit offenbar überdurchschnittlicher Fachkenntnis. Er hat einen Stelzenläufer entdeckt. So heißt dieser elegante, schwarz-weiße Vogel mit den roten, extralangen Beinen auf Deutsch. Sein Gehwerkzeug ermöglicht es ihm, im seichten Wasser der Lagune Nahrung zu finden. Der Stelzenläufer ist im Flug hübsch anzusehen, und das zeigt er jetzt auch. Kameras, Handys und Ferngläser folgen seiner Bahn.

Doch die eigentlichen Stars sind „Zuagroaste“ – Flamingos. Die rosa Watvögel sind hier inzwischen heimisch und zahlreich vertreten. An Bord begleitet ein Raunen jedes Flugmanöver von Flamingos, die ihren Standort wechseln.

Früher waren Fischer wochenlang in den Valli stationiert. Sie wohnten in eigenen Hütten, den „casoni“, mitten in der Lagune. Dort wurde gefischt, der Fang verwahrt, gelebt. Zeit für Körperpflege blieb wenig. Männer unter sich. Natürlich zog es sie immer wieder hinaus aus dem Wasser, zurück zur Familie oder zu einer Verabredung. Rasch wurde noch auf dem Weg dorthin der Bart rasiert und das Haar gekämmt. Einer der Dämme gleich vor Comacchio heißt daher heute noch „Fattibello“ – mach dich schön.

Rimini wirft sich in Schale

Feingemacht – das passt auch als Stichwort für den aktuellen Zustand von Rimini, dem Badeort an der romagnolischen Adriaküste schlechthin. Wer nach einem ausgedehnten Trip durch das Hinterland wieder Lust auf Stadtleben verspürt, wird hier fündig. Am Lungomare reiht sich Bar an Café an Restaurant; der Strand ist penibelst gewartet, rund 150 Bäder stehen zur Wahl. Jetzt, da die Hochsaison zu Ende geht, wird es etwas ruhiger.

Doch auch bei dieser Touristenmetropole – bei fast 150.000 Einwohnern keine Übertreibung – lohnt sich der Blick hinter die Kulissen. Denn Rimini ist keine künstliche Badeanstalt wie andere Orte an der Adria, sondern eine Gründung der alten Römer mit gut erhaltener Altstadt. Hier verlaufen seit der Antike wichtige Verkehrswege. Die Via Emilia, eine schnurgerade Straße immer dem Apennin entlang, nimmt seit vielen Jahrhunderten in Rimini ihren Anfang.

Im Borgo San Giuliano lebt das alte Rimini. Man muss nur, von der Altstadt kommend, den Ponte di Tiberio überschreiten, die Tiberiusbrücke, und schon findet man sich in einer anderen Welt wieder; der Touristenstrom scheint verebbt.

Das Borgo San Giuliano war einst ein Fischerdorf. Die Häuser sind mehrstöckig, aber schmal, so wie die Gassen rundum. Auf den Wänden wird hier einem großen Sohn Riminis gehuldigt. Federico Fellini (1920–1993) stammt aus der Adriastadt, wenngleich er seine Filme in den Studios der Cinecittà in Rom zu drehen pflegte.

Szenen aus Fellinis famosem Film­opus leuchten im Borgo San Giuliano detailgetreu und farbenfroh von den Wänden. An einer Stelle küssen sich Marcello Mastroianni und Anita Ekberg im Trevi- brunnen (Szene aus „La Dolce Vita“), gleich ums Eck scheint das Ebenbild des Passagierschiffes Rex (aus dem Film „Amarcord“) aus einer Häuserwand herauszubrechen.

Wen beim Lustwandeln durch Rimini der Hunger befällt, sollte sich an einer Piadina delektieren. Dieses Fladenbrot ist hier allgegenwärtig. Mehl, Wasser, Salz, manchmal auch Milch, Hefe und Schweineschmalz – das ergibt den Teig. Zu Fladen geformt, wird das Ganze einige Minuten gebacken, dann zur Jause gereicht, oft aber auch zusammengelegt und pikant gefüllt. Käse, Rohschinken, Bresaola, Wurst und Salat kommen hinein. Jede Piadineria hat eigene Kreationen. Ein Gläschen Wein aus der Region bietet sich als Begleiter an. Herz, was willst du mehr.

Die Heimreise aus der Emilia-Romagna muss man allerdings auch einmal antreten. Dabei würde sich ein Stopp in Bologna anbieten, der Hauptstadt der Region. Bologna kennen viele als jenen Punkt, bei dem es sich auf der Autobahn verlässlich staut. Die Stadt selbst wird meist aber links liegen gelassen – ein Fehler. Bologna ist ein quirliger Mix aus Prachtbauten, pulsierender Altstadt und endlosen Gassen voll von kulinarischen Genüssen.

Hauptstadt der Tortellini

In den Märkten hängt Prosciutto von den Wänden wie im Schlaraffenland. Türme aus Parmigiano Reggiano (gereifter Parmesan) stapeln sich bis zur Decke. Aus Bologna stammen auch die Tortellini, die allseits beliebten Teigtaschen mit Füllung. Will man solche von Hand herstellen, braucht es Geduld, viel Übung und Know-how. Jedes einzelne Tortellino erhält die perfekte Form erst durch einen Dreh um den Zeigefinger. Italien versteht es eben, seine Gäste charmant um den Finger zu wickeln. (Markus Schramek)